Monteagudo se concentra en el Mérida

Alberto Monteagudo conversa con Paco Belmonte, en la sesión de trabajo de ayer. / Pedro Martínez / AGM El Efesé viajará a tierras extremeñas sin bajas, aunque lo normal es que Alberto Aguilar se quede fuera de la lista. El técnico manchego volverá a hacer rotaciones para buscar un once más fresco, tras el esfuerzo copero del miércoles en Talavera

El Cartagena tiene que cambiar el chip para volver a la realidad de la Liga después de eliminar al Talavera y colarse en la ronda copera que ya sí tiene premio directo, de mayor o menos calado según sea el rival que la suerte designe. La Copa es una ilusión de la que se habla sin parar estos días en la ciudad. Todo el mundo quiere que llegue ya el sorteo y que uno de los clubes más grandes del fútbol nacional visite el Cartagonova, pero mañana juega el equipo albinegro en el estadio Romano de Mérida y eso es lo más importante de cara al soñado ascenso que quieren conseguir en junio.

Alberto Monteagudo, técnico del FC Cartagena, teme más al cansancio de la ronda copera que a la posible euforia por haber conseguido el premio de estar nuevamente en el bombo del próximo jueves. «No temo por eso. El fútbol, y más con esa forma de ganar puede hacer que desvíes la atención, pero hemos aparcado la Copa y volvemos a la Liga, que es la que puede darnos lo que queremos que es el cambio de categoría. Sí que tengo más miedo al cansancio acumulado y vamos a ver si refrescamos y sacamos un equipo competitivo para tener nuestras opciones en Mérida».

Más cambios

Con ese objetivo, el de tener un once competitivo, volverá a hacer cambios para buscar una manera de afrontar el tercer partido de la semana y uno de ellos con prórroga y mucha tensión. Dice el albaceteño que los jugadores están cansados, pero bien para afrontar un nuevo duelo por estar en la zona alta de la clasificación del Grupo IV. «Las caras cuando ganas son diferentes. No me imagino haber perdido. A día de hoy están cansados, pero recuperando y nadie para». Nadie quiere descansar, aunque el esfuerzo esté siendo grande en la etapa de más calor del curso.

Entre los jugadores que más están jugando está Chavero. No fue titular ante el UCAM, pero acumula muchos minutos en un inicio en el que está siendo uno de los hombres que marcan el fútbol del grupo. Monteagudo explicaba ayer su particular situación y forma de jugar. «Chavero es de esos jugadores que prefieren jugar. Se cuida mucho y está muy bien para jugar. Siempre tiene ganas de saltar al campo. Es como Cristo y a su estilo de vivir el fútbol no le gusta descansar. Están mejor jugando que descansando, aunque se acumulen muchos partidos seguidos. No tiene molestias musculares de ninguna clase y puedo utilizarlos más que a otro tipo de futbolistas».

Su rival mañana será el Mérida, otro aspirante a estar entre los puestos altos de la tabla clasificatoria. Monteagudo le da más importancia al enemigo de la que le otorgan algunas quinielas de favoritos en este arranque. «Es un equipo que va a intentar volver a estar arriba. Ficharon de entrenador a Nafti, ex del Marbella, y jugadores importantes como Bernal, Chema Mato o Mustafá que vaya gol hizo ante el Jumilla. Arriba tiene a Javi Gómez, a Esnaider o a Hugo Díaz. No se les da mucha importancia, pero es de los equipos que creo que terminará arriba», indica el técnico albinegro.

Toda la plantilla está muy motivada de cara al nuevo reto que tienen que afrontar, pero si hay alguien que lo está viviendo de forma especial es el ex del Mérida, Hugo Rodríguez. «Hugo está muy motivado y ojalá se cumpla aquella la norma de que te haga un gol tu exjugador. Tiene muchas ganas y durante la semana hemos hablado y me ha ido contando lo que conoce de los jugadores con los que coincidió y que tendremos que parar».

Sin debate

La motivación es también enorme en Marcos. El portero está cumpliendo en la competición del KO, pero Monteagudo no considera que haya debate en la portería albinegra y apuesta porque siga la lucha entre ellos que siempre es buena para acumular partidos con la portería imbatida y eso beneficia a los objetivos del grupo. «No hay debate en la portería. Marcos lo hace muy bien en los partidos que le están tocando y Pau también. Tenemos dos buenos porteros y seguiremos como estamos hasta ahora. Entre los dos pelearán por jugar más. Marcos aprieta y eso es muy bueno. Hemos tenido tres semanas con la portería a cero y eso ayuda al grupo que es lo que interesa», comentó el preparador manchego.

Sobre la posibilidad de reforzar en centro del campo para buscar los tres puntos en Mérida, Monteagudo explicó que «en Talavera jugamos con dos, aunque Cordero no es un puro pivote defensivo. Otras veces han jugado Cordero y Poley. Es verdad que el más defensivo es Sergio Jiménez, pero Cordero lo hace bien, aunque tenga más calidad para aportar en ataque. Estamos bien armados ahí y tendremos consistencia para poder ganar». Dará la lista antes del viaje.

Por su parte, en el Mérida Nafti tendrá que tirar de César del filial emeritense para completar la lista ante el Cartagena, porque tiene la baja de Esnaider y la del exalbinegro, Juanlu Hens al que le falta todavía tiempo para volver. Quieren encontrar al Efesé con la resaca copera y elegantemente dieron la enhorabuena por el pase a los de Monteagudo a través de las redes sociales. El técnico del Mérida hablaba ayer del partido frente a los albinegros. «Es el primer rival Top al que nos enfrentamos en la Liga y los jugadores se quieren medir a ese tipo de equipos. Todos queremos vernos para saber dónde nos situamos con respecto al nivel del Cartagena y he notado trabajo y alegría en el grupo que ha estado muy intenso»

Considera que el Cartagena no debe resentirse por la jornada entre semana. «No influye para nada que hayan jugado Copa. Nosotros ganamos tras jugar en Fuenlabrada en La Copa y hay gente que no jugó en el Cartagena. Tiene gente que jugó menos minutos como Aketxe, Sergio Jiménez y el propio Jugo Rodríguez y tienen recambios como Moussa o Poley. Es un equipo que me gusta mucho», decía el técnico rival.