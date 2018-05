Monteagudo: «Ser campeón es muy difícil y hay que valorarlo mucho» Alberto Monteagudo se abraza con Josua Mejías. / Antonio Gil / AGM Confiesa que él también creía que al Écija le bastaba con el punto y animó al rival a no colgar el último balón RUBÉN SERRANO MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Lunes, 14 mayo 2018, 08:54

El final del encuentro del Cartagonova fue propio de una película de suspense. A pesar de la enorme alegría por la consecución del objetivo, las lágrimas del plantel del Écija hicieron que las primeras palabras del técnico campeón fueran de aliento y de un pronto regreso para un equipo que no colgó el último balón del que dispuso.

El propio Monteagudo reconoció que él mismo los creía salvados. No fue así. «Toda la fuerza, porque el fútbol ha sido cruel y ojalá recuperen la categoría pronto» y explicó la jugada. «Yo mismo me comía al jugador y le decía que la sacara para atrás. Ellos decían que les valía el empate y no querían atacar porque sabían que podíamos hacerles gol», argumentó el técnico del Efesé.

El manchego ha conseguido el primer objetivo y estaba feliz, aunque el partido de los suyos no fue bueno. «Jugamos con el ansía de saber que nos valía el empate, pero queríamos ganar. Casi nos pitan un penalti en el primer minuto por buscar la espalda que era lo que queríamos, pero luego llega el miedo. Un larguero de treinta metros del Écija, dos palos de Hugo y un uno contra uno. No terminábamos de hacer gol que era la red de seguridad, pero al final hemos conseguido el objetivo y estamos muy contentos», indicó el albinegrotras la celebración sobre el césped con jugadores y directivos.

Reconoció además, que el equipo no estuvo cómodo y no acabaron de dominar el juego, pero insistía en que lo mejor está por llegar. «Hay que valorar el ser primeros. No es fácil y en Primera eso te da un trofeo y en Segunda un ascenso. Podía tener un premio más gordo también en Segunda B. El vestuario está eufórico, porque es importante. Es muy difícil y hay que ganar mucho, perder poco y reaccionar bien tras los tropiezos. Este equipo tiene muchas cosas buenas y ojalá lo consigamos».

Si puede, preferiría evitar al Mallorca en el sorteo de esta tarde. «Yo dije que nos tocaba el Rayo Majadahonda, que casi no se mete. Por potencial y campo, el Mallorca es un claro favorito. Cualquiera de los tres va ser difícil. El que sea será y hay que prepararlo. Ojalá lo consigamos», finiquitó el técnico manchego.