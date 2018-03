Fútbol | FC Cartagena Monteagudo: «Habrá cambios» Alberto Monteagudo, junto a su segundo Juanlu Bernal, en el entrenamiento del miércoles. / J. M. Rodríguez / AGM El técnico del Efesé confirma que Cordero está recuperado y que ya piensa en José Gaspar como alternativa para el ataque en San Fernando FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 3 marzo 2018, 12:00

Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, hará cambios mañana para intentar repetir victoria en Bahía Sur, campo del San Fernando en el que los albinegros completaron el año pasado uno de sus mejores partidos a domicilio de todo el curso y consiguieron una clara y justa victoria (0-2), con goles de Cristo y Arturo. El manchego, fiel a una alineación casi idéntica en el último mes, introducirá mañana algunos cambios. «Hay gente que en las últimas semanas no ha tenido protagonismo y sé que tenemos buena plantilla para moverla. Habrá cambios, ya que hay gente que si la ponemos bien, nos aportará mucho en el tramo final de la temporada. Seguramente haya alguna variante en San Fernando», adelantó ayer el entrenador del Cartagena.

Confirmó que Cordero está recuperado, con lo que regresará al 'once', en detrimento de Sergio Jiménez. Y también tienen sus opciones de entrar en el equipo Aketxe, Kuki Zalazar e incluso el todavía inédito José Gaspar. «Está bien. Ya se puede contar con él», dijo refiriéndose al extremo cacereño. Recordó que «vino del Hércules recién recuperado de una microrotura, pero volvió a notar molestias y hemos decidido recuperarlo bien. Contra el Marbella pensé en ponerlo, pero el partido tenía mucho ritmo, de ida y vuelta, y no creo que le beneficiase eso, teniendo en cuenta que lleva dos meses sin ritmo de competición. Lo tuve en el Badajoz y es un buen futbolista. Tendrá protagonismo en el equipo porque hay tiempo de sobra para mostrar sus cualidades. Ya compite con sus compañeros de tú a tú», añadió sobre José Gaspar.

Sobre Pau Torres, apuntó que «ya entrena con el grupo y si fuera por él ya estaría disponible el sábado que viene contra el Granada B». Y señaló que Moisés y Chavero han sufrido sendos golpes en entrenamientos de esta semana que, en principio, no deberían ser problema para que los dos viajen hoy hasta tierras gaditanas y sean mañana de la partida ante el San Fernando, un rival que es «compacto y muy serio». Monteagudo indicó que «en las últimas jornadas han tenido varios 0-0 y encajan muy pocos goles, pero si atacamos como nosotros somos capaces de hacer, les haremos daño».

Capacidad de reacción

El preparador albaceteño espera que sus jugadores hagan mañana en San Fernando «lo que siempre han hecho» después de cada derrota «desde que yo estoy aquí». Esto es, «ganar el partido». En este sentido, Monteagudo destacó que «nunca hemos perdido dos veces seguidas y eso es lo que pido a mi equipo. Yo quiero que este domingo volvamos a levantarnos, sin fijarnos en lo que hace el Marbella contra el Murcia y sin mirar la clasificación».

Se mostró contrariado por no poder sentarse en el banquillo y por los tres partidos de sanción que le han caído. «Ni grité ni protesté, pero esto está montado así y los entrenadores estamos absolutamente indefensos», se quejó Monteagudo, quien tirará de móvil para estar en contacto con su segundo, Juanlu Bernal. «Cuando terminó el partido del Marbella tenía poco que achacar a mis jugadores. Sacamos diez córners y no merecimos perder. Lo único que les pido es ser más solventes y no dejarnos puntos por el camino», finalizó.