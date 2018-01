Monteagudo buscará la sexta sin Aketxe Monteagudo, en una sesión de trabajo. / Antonio Gil / AGM El delantero vasco tuvo que pincharse en el tobillo y no viaja a Melilla, mientras que Moussa tiene opciones de hacerlo. El técnico manchego considera clave «no cometer errores y adelantarse en el marcador» en un campo que se les suele dar mal MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 20 enero 2018, 08:15

Llega el momento importante de una semana positiva en el seno del FC Cartagena. Han conseguido sumar un efectivo importante en el mercado invernal, porque con el excadista Rubén Cruz completan una delantera que esta semana es la parte más tocada del equipo albinegro.

Tanto Aketxe como Moussa se retiraron lesionados del encuentro ante El Ejido y la suerte durante los últimos días ha sido dispar en su proceso de recuperación de cara al encuentro de mañana. El vasco estaba ayer descartado para la cita en Melilla. «Aketxe está descartado, porque no se ha recuperado de su problema del tobillo. Le han pinchado y a ver si la semana que viene empieza entrenando y llega para el domingo. Moussa lo hemos cuidado y tiene alguna molestia, pero creemos que no irá a más y tiene bastantes opciones de ir con nosotros», explicaba el entrenador del Efesé.

1 Cambio de delanteros Aunque Moussa tiene opciones de viajar esta mañana a Melilla, el técnico tendrá que poner de inicio una delantera diferente al resto del curso deportivo. 2 El Álvarez Claro fue el escenario de la primera derrota de Alberto Monteagudo como técnico del FC Cartagena Allí cortó su racha de quince partidos sin perder desde su llegada. 3 Igualar la mejor racha de victorias consecutivas está al alcance del manchego Pato logró un arranque de Liga con 6 victorias y dos empates.

Está contento de que Rubén Cruz ya entrene con sus compañeros y que Adama vaya a empezar a competir este fin de semana con el filial para que vaya recuperando la forma tras la lesión.

Owusu y Kuki Zalazar son dos de las opciones que contempla para el ataque albinegro frente a la UD Melilla

Precisamente por ese aspecto de la forma, Monteagudo no daba muchas opciones a que el último en llegar sea el titular en el ataque y abría un abanico de posibilidades diferentes. «Rubén llega cansado con el tema de la mudanza y tampoco venía de competir. Tenemos a Owusu o al Kuki, que ha jugado mucho en punta con la selección. Es un delantero más de venir y tocar. También está Moussa, que no sé si de principio, pero creo que podría jugar algo. No lo veo para mucho tiempo», aclaró el albaceteño.

El técnico albinegro quiere borrar los malos recuerdos que le trae a la mente el estadio Álvarez Claro

Viajan esta mañana a Melilla. Un plan de viaje que cambia los planes de otras semanas y que además supone jugar en un campo en el que Monteagudo cosechó su primera derrota como entrenador del Cartagena. «El desplazamiento condiciona todo. Entrenamos a las 8.00 horas porque hay que coger el avión. Buscamos alternativas, pero no las hay. Tengo mal recuerdo, porque fue el partido que perdí de los quince primeros con el Cartagena. Ellos encajan pocos goles, pero cuando han encajado han perdido. Si te pones por delante hay muchas opciones ante un rival que está hecho para estar en el 'playoff'», indicó el míster albinegro, que también recuerda el peligro añadido que suele suponer el viento, condicionante muy habitual en las visitas al Álvarez Claro de Melilla.

Malas estadísticas

No obstante, no solo Monteagudo tiene malos recuerdos de ese difícil campo. Lo tienen muchos equipos, pero el Cartagena es uno de esos campos que históricamente no son sinónimo de éxito. Ya rompieron la estadística contra La Hoya el pasado año y ahora quieren hacerlo con el Melilla. «Ojalá hagamos como con El Lorca y rompamos esa estadística. Ese dato es un incentivo más para el equipo, porque es un campo que históricamente se nos da mal. Serían tres puntos espectaculares por muchas cosas, pero sobre todo para nosotros, para seguir siendo tan solventes lejos del Cartagonova».

Se rompería con el mal fario que supone el Álvarez Claro y ello supondría también la sexta victoria consecutiva de la temporada. «La sexta victoria consecutiva es algo muy difícil de lograr. Para conseguirlo hay que sufrir mucho, hay que tener fortuna en determinadas fases de los partidos y tiene que aparecer tu portero para que se den resultados como el del domingo. Es importante empezar ganando y de ahí que las que para el portero puedan cambiar un partido de esta categoría. Sería espectacular ganar, porque luego juegas en casa un partido bonito (ante el UCAM) y seis victorias seguidas te amplían las diferencias con el quinto y con rivales como el Melilla al que dejaríamos ya con bastantes puntos de por medio».

Precisamente por la importancia de los porteros, ambos equipos han sufrido especialmente con las lesiones. El Cartagena busca todavía un portero para firmar hasta el 31 de enero. El Melilla, que tiene lesionados a Dani Barrio y a Pedro Luis, ya ha movido ficha. «Ha firmado y todo apunta a que será titular. El juvenil Gonzalo hizo tres paradones en su debut, pero parece que Tanis puede jugar ya y por experiencia quizás lo haga ya ante nosotros». También valoraba el jugador que han formado para la zona de ataque. «Sandro Toscano, del Nástic, es de esos jugadores que tienen llegada, de los jugones con fútbol y les va a ayudar mucho, aunque no sé si entrará en el once de esta semana».

Sabe Monteagudo que para ganar hay que seguir con la misma receta de las últimas semanas. «Con mucha seriedad sin balón, porque nos encontramos con un rival que intenta proponer fútbol y nosotros, en la línea de los partidos de fuera debemos aprovechar nuestras ocasiones y llevar el balón al área contraria y generar. Ellos han ganado todos los partidos en los que se han puesto por delante, por lo que no hay que conceder nada» y siguió advirtiendo de los peligros del equipo de Manolo Herrero. «Ha cambiado. El domingo jugó con tres en el medio porque no estaba Lolo Garrido y ganaron 0-2 y lo mismo da continuidad. Tiene hombres importantes como Rubén Martínez, Zelu o Yacine, que va bien de espaldas. Tienen un buen equipo y habrá que ver si juegan más ofensivos o más armados».

A la misma hora jugarán el Marbella y el Extremadura en tierras andaluzas. Monteagudo no tiene favorito, aunque ganando el Cartagena cualquier resultado sería bueno. «Nunca sabe uno lo que será mejor en ese partido. En principio y por potencial el Extremadura es el más poderoso, por eso debería decir que todo lo que sea menos su triunfo, pero el Marbella también es potente. Es importante ganar nosotros y verla diferencia que puedes meterles a uno o a los dos», finalizó Monteagudo. Hoy entrenarán y viajarán a Melilla.