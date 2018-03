Monteagudo: «El aire a favor ha sido determinante»

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, cumplió ayer en Bahía Sur el primero de los tres partidos que tendrá que ver desde la grada por su expulsión contra el Marbella. Y se marchó «contento» por el nivel que dio su equipo en el segundo tiempo y los tres importantes puntos que se trae de San Fernando. «Hemos tenido pegada y me voy satisfecho. Lo pedía el otro día con el Marbella, que era increíble que no marcáramos al menos un gol. El día del Mérida, lo mismo. Y en Córdoba lo normal era irte 0-3 y te vas 0-1 y casi pidiendo la hora. Por fin hemos tenido pegada en un partido feo de fútbol, con mucho juego directo, con dos puntas nuestros que han trabajado mucho y en unas condiciones difíciles», dijo.

«Me voy contento porque el esfuerzo ha sido grande, hemos cambiado gente y he podido dar minutios a jugadores que no estaban jugando mucho, como Aketxe, Gaspar o Kuki [Zalazar]. De este partido sacamos varias cosas positivas y es para estar felices», comentó el manchego, quien confesó que «en la segunda parte ha sido determinante el viento a nuestro favor. Se notaba mucho y en el descanso, al llegar al vestuario, mis jugadores me decían que con el viento en contra era muy difícil jugar la pelota. Los goles que nosotros hemos metido son buenos goles, pero el aire también te empuja a que pilles la espalda a la defensa y te vengas a por el rival. Y luego también es verdad que defender el resultado es más fácil cuando tienes el aire a favor».

En el tramo decisivo

Sobre el debut de José Gaspar, Monteagudo señaló que «hablé con él y le pedí que fuera a tope, ya que iba a tener un tiempo nada más. Lleva dos meses parado y pensé en darle 45 minutos para empezar. Yo quiero meterlo en el lío y quiero hacerlo importante. Tiene gol, tiene pegada y puede jugar por dentro, por fuera. Lógicamente, este no era el partido para él y cuando he visto el campo sabía que le iba a costar. No obstante, me voy contento por el tema físico y porque ha logrado meterse en la dinámica del equipo». Sobre la suplencia de Cristo, apuntó que «no le veía tan fino últimamente».