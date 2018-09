Munúa: «Es el momento de hacernos fuertes» Gustavo Munúa, ayer, en el entrenamiento, en las instalaciones de La Torre Golf. / j. m. rodríguez / agm El entrenador del Efesé reconoce que «puede haber tensión» por el mal inicio liguero, pero confía en la plantilla: «Sé que la van a manejar; hay jerarquía» RUBÉN SERRANO Sábado, 22 septiembre 2018, 02:24

cartagena. «Lamentablemente, nos está tocando vivir esta situación. Por cómo se han dado los resultados, creo que es el momento de hacerse fuertes. Nos merecemos ya una victoria y con esa expectativa vamos a Jumilla». Así de tajante se mostró ayer el entrenador del Cartagena, Gustavo Adolfo Munúa, en la rueda de prensa previa al partido de mañana (Uva Monastrell, 17.30 horas) contra el conjunto vinícola. El Efesé aún no sabe lo que es ganar un partido de Liga, está en puestos de descenso a Tercera y, lógicamente, no traerse los tres puntos supondría empezar a meterse en un lío para un club que pretende ascender a Segunda.

Munúa asegura que no tiene «ninguna duda de la personalidad» de sus jugadores para romper la racha y ganar en Jumilla

El uruguayo, muy calmado en su comparecencia, le quitó hierro al asunto cuando fue preguntado en la sala de prensa del estadio Cartagonova. En este sentido, desveló que toda la plantilla hizo terapia de grupo, para hablar de la situación y subir los ánimos. «Hemos hablado todos; está claro que vamos a jugar un partido en el que por momentos habrá tensión, pero no tengo ninguna duda del equipo que estoy entrenando y de la personalidad y calidad que tiene».

Munúa, que no ve presión en los jugadores, sí repitió en varias ocasiones la palabra «tensión», y volvió a lamentarse de lo «injusto que está siendo el fútbol» con ellos en este arranque liguero, con dos derrotas en casa (ante Granada B y UCAM Murcia) y dos empates fuera (frente a Don Benito y Recreativo): un balance de 2 puntos sobre 12 posibles que nadie esperaba.

«Nos merecemos ya una victoria y con ese objetivo vamos; lamentablemente nos tocó esta situación» | «Estoy contento, estamos logrando construir una identidad; el equipo es nuevo» | «Es un equipo muy serio, pero hemos estudiado maneras de adaptarnos a la superficie de juego» Munúa. Entrenador del Efesé

«Sé que puede haber tensión, pero también sé que los jugadores la van a manejar porque tienen jerarquía», aseguró el charrúa, que no entró a valorar si se encuentra cuestionado aunque la directiva, esta semana, sí mostró su absoluto respaldo y confianza hacia el trabajo del cuerpo técnico. «Estamos construyendo el equipo, hay muchos jugadores nuevos y, aunque vamos por el buen camino, lamentablemente la tabla no lo indica así. Debemos tener una identidad, y lo estamos consiguiendo», dijo al respecto.

El respaldo de la directiva

El entrenador albinegro, de hecho, se mostró «muy contento por la buena semana de trabajo» de los Vitolo, Cordero, Aketxe y compañía. Munúa confirmó tras el penúltimo entrenamiento (hoy hay otra sesión) que tiene a todos los futbolistas disponibles para el duelo regional ante el Jumilla, a excepción de la ya conocida baja de Álvaro Queijeiro.

El defensa Moisés García no se ha resentido de sus molestias en el tobillo, y Pedro Orfila vuelve a estar disponible tras cumplir un encuentro de sanción por su tarjeta roja en Huelva. Aunque Antonio López recibió el jueves el alta médica, lo normal es que se quede fuera de la convocatoria.

Al margen de los jugadores y el posible 'once' que pueda sacar Munúa, lo que está claro es que el equipo ha manejado varias alternativas de juego. El Uva Monastrell es un campo pequeño e incómodo, y además el césped no está en las mejores condiciones posibles. El uruguayo, que lógicamente ha analizado al rival con el analista Ricardo Redondo, es consciente de que tendrán que adaptarse a la superficie. «Hemos estudiado diferentes maneras de jugar el partido, y decidiremos conforme se vaya desarrollando para decantarnos por uno u otro».

«Sacan lo mejor de sí»

El Jumilla, cuyo principal objetivo es la salvación, ha empezado muy bien la Liga y está en la mitad de la clasificación pese a contar con una plantilla muy joven y poco experimentada en la Segunda B española, porque hay varios futbolistas que pertenecen al Wolverhampton, gracias al acuerdo con el club inglés. «Es un equipo muy serio, conocen muy bien el campo y tienen una gran transición de defensa a ataque con la que intentan sorprender. Vamos a ir a un sitio donde no nos van a regalar nada. Estamos acostumbrados a tener la iniciativa, pero cuando fuimos a Don Benito también nos adaptamos bien. Nos lo pondrán dificilísimo. Todos nos dicen palabras bonitas. Los rivales sacan más responsabilidad, lo mejor de sí, cuando juegan contra nosotros», comentó Munúa, que no quiso profundizar en el rival ni decantarse por ningún jugador: «No me gusta individualizar; me quedo con que son un gran equipo».

El entrenador albinegro, por último, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados. «Estamos construyendo. Date cuenta de que vamos partido a partido, nos conocemos mucho más y tantos jugadores nuevos no es poca cosa. Es difícil de explicar y de entender este inicio. Siempre hay cosas que mejorar. Vamos a un campo irregular y hay que adaptarse a las circunstancias. Por momentos tendremos que utilizar el juego directo y sobreponernos a este tipo de escenarios. Por aquí también pasarán el resto de los rivales», explicó Munúa, que terminó su comparecencia recordando que la Segunda B es una categoría «muy pareja».