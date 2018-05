Fútbol | FC Cartagena Moisés renueva la ilusión albinegra Moisés García y Manolo Sánchez Breis posan tras el anuncio de renovación del futbolista. / F.C. Cartagena El defensa central no ha alcanzado todavía la cantidad de partidos estipulada en su contrato, pero el club cuenta con él para el próximo curso MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Viernes, 11 mayo 2018, 09:03

El año pasado se quedó muy cerca de lograr el ascenso de categoría. Un gol les separó a él y a sus compañeros de la tercera y definitiva ronda del 'playoff'. Ya lleva tres años en Cartagena y se ha comprometido a estar una cuarta campaña. Quiere cambiar de categoría y hacerlo con el club albinegro en las próximas semanas.

Moisés García Rosas (Sevilla/ 1989), no ha tenido una temporada nada sencilla, pero vive un momento dulce y su aportación está siendo fundamental dentro del buen hacer del equipo, que el domingo se juega el ser campeón.

El central sevillano afrontará la fase definitiva de la campaña con la tranquilidad de una renovación que se ha ganado con una gran segunda vuelta del campeonato.

El sevillano ha renovado hasta junio de 2019, aunque oficialmente no haya llegado a la cifra de partidos que prorrogaba automáticamente su contrato con el club. Las dos partes querían y así ha sido todo más sencillo. Lejos queda un mercado de invierno en el que pudo haber salido de la entidad. Todo ha cambiado en estos meses iniciales de 2018.

El defensa sevillano se muestra ilusionado y feliz, aunque no quiere desviar la mirada del partido ante el Écija. «El fútbol va por rachas. Es cierto que en la primera vuelta no estuve al nivel que debiera, por problemas o cosas que pasan. Todos somos personas y hay cosas que nos afectan, pero el club y yo nos sentamos a hablarlo y en la segunda vuelta creo que he dado el nivel que vengo dando casi siempre. El tiempo nos ha dado la razón».

Se centra solo en el futuro. «Espero seguir estando a este nivel. Será un orgullo cumplir los cien partidos como albinegro y seguir contando con la confianza del club como en estos tres años que ya llevo aquí. Faltaban algunos partidos para la cláusula, pero Paco Belmonte quería que siguiera y yo quería también. Ha sido sencillo».

Piensa solo en ganar al Écija, que es el último paso para conseguir el primer objetivo de la campaña. «Si hubiéramos conseguido los tres puntos de La Línea habría sido una semana más tranquila, pero no pudo ser. El equipo tiene que refrendar ese punto en casa y con el apoyo de nuestra afición», indica el defensa.

No quiere especular con la opción de que al Écija y al Cartagena les pueda servir con un punto. Asevera el albinegro que el Efesé siempre debe salir a ganar y especialmente en casa. «Nosotros no salimos nunca a empatar. Está en nuestra mano. Dependemos de nosotros mismos. Si el Cartagena consigue los tres puntos no habrá que mirar nada más. Lo de conseguir un punto no pasa por la mente de nadie en este club. Hemos ganado los últimos cuatro partidos en casa y buscaremos ganar».

Por la mente de Moisés no pasa otra cosa que no sea tener el control del encuentro. «El Cartagena nunca debe dar opciones a ningún rival y menos en casa. En algún partido ha costado más, pero ningún día esperamos o damos las riendas al rival. Con balón somos muy buenos y sin balón también. Debemos salir a por los tres puntos».

Ambiente positivo

Se está generando mucha expectación con el partido del domingo y será la mejor entrada de público del estadio Cartagonova en la temporada. Para el jugador albinegro supone un gran aliciente y cree que la presión será en todo caso para el rival.«Presión ninguna. Ojalá el campo estuviera lleno siempre. Debe ser un aliciente más el que nos apoyen. Cuando hay 10 o 12.000 personas animando eso se nota y la presión será para el Écija que no está acostumbrado a jugar ante tanto público».

El andaluz valoró la llegada de Ruibal y promete que el vestuario intentará su pronta adaptación. «Tiene dos partidos para adaptarse. No tiene más tiempo. Los compañeros haremos que se adapte pronto y esperemos que solo sean dos partidos. Vendrá con toda la ilusión y los compañeros le meteremos rápido en el grupo. Ha demostrado cualidades muy buenas y nos puede ayudar».

A nivel personal está contento con su rendimiento y con su titularidad. Sabe que el nivel de sus compañeros es bueno y ahora es Zabaco el que está siendo suplente. «Ahora le toca a Michel y es que tenemos cuatro centrales muy buenos. Cada uno lo ha demostrado en su momento cuando le ha tocado jugar. Josua entró por la lesión de Michel y lo está haciendo bien, igual que había hecho en otros partidos. Está haciendo una temporada excepcional en su primera aparición en España y con solo 20 años. Tiene margen de mejora y pronto lo veremos más arriba», augura para el venezolano.

Lo que no tiene para él ningún aliciente por el momento es pensar en los rivales a los que pueden medirse en el 'playoff'. Espera celebrar el campeonato el domingo y empezar a ver cuales pueden ser las opciones.