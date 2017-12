Moisés: «Poley es mi amigo y no tengo problemas con ningún compañero»

El defensa sevillano Moisés García, de 28 años, aclaró el pasado viernes en declaraciones a 'La Verdad' que él no ha tenido «ningún problema con Poley en lo que llevamos de temporada» y quitó hierro a su pelea durante el entrenamiento del sábado pasado con Chavero. «Es verdad que pasó lo que pasó y ahí se quedó. Todos podemos pasar por un mal momento personal o tener un mal día. Los dos tenemos carácter y tuvimos ese roce. Chocamos en un momento puntual y ya está. Pero no tengo ningún problema con ningún compañero ni soy una persona polémica. En el caso de Poley, es mi amigo. Llevo aquí tres años y todos mis compañeros pueden decir que no soy una persona que genere problemas en el vestuario», indicó el defensa del Cartagena.

Él fue el pasado viernes el primer sorprendido al verse fuera de la lista de expedicionarios para Écija. «El míster no ha venido a hablar conmigo y no sé el motivo por el que me quedo fuera. No creo que sea un castigo, porque Chavero jugó el domingo pasado y también viaja a Écija. Tampoco creo que sea por la expulsión de Badajoz, ya que la pagué ya con cuatro partidos. Pero la verdad es que no tengo una explicación», dijo Moisés, quien no sabe si esto puede ser el principio de su fin en el Cartagena. «No se me pasa por la cabeza que prescindan de mi en este mercado de enero, pero la semana que viene sabremos algo», confesó.