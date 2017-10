Moisés García: «Los máximos responsables somos lo que saltamos al campo» Moisés García y Josua Megías, en la sesión de trabajo de ayer. / Antonio Gil / AGM El central sevillano defiende a Alberto Monteagudo de las críticas que ha podido recibir en el bache que ha pasado el equipo MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Jueves, 19 octubre 2017, 07:50

Improvisado bigoleador y culpable directo de que la alegría haya vuelto a la afición del Cartagena. El sevillano Moisés García fue autor de dos de los goles ante el San Fernando, que pudieron ser tres, porque le fue anulado uno. No está acostumbrado a ese protagonismo. No recuerda haberlo hecho antes con anterioridad.

«Nunca había sucedido, o al menos yo no recuerdo haber marcado dos goles ni en las categorías inferiores y el otro día las circunstancias se dieron así. Tuve la suerte de anotar dos goles y es un honor entrar en la historia del club, pero lo importante es que el equipo puso fin a esa mala racha de resultados e incluso en algunos de juego. El domingo se consiguieron tres puntos, el equipo volvió a ser el que era y eso es lo más importante».

Improvisado sí, pero por casualidad no llegan los tantos de un defensa central, que reconoce la importancia de las jugadas de estrategia en una categoría en la que los detalles puede marcar un partido cerrado y que entrena durante la semana para que lleguen los frutos en forma de goles como los que él mismo marcó en el Cartagonova hace unos días. «El primer gol, es importante y sobre todo, tal y como se había puesto el partido. Nos habíamos ido perdiendo al descanso, el ambiente era algo raro y Aketxe hizo el primero y el segundo dio mayor tranquilidad. Trabajamos mucho la estrategia porque en esta categoría y en un partido atascado una jugada a balón parado puede darte tres puntos. Se trabaja todas las semanas y esta semana hemos materializado dos», indicó el central.

Moisés, que cumple su tercera temporada en el Efesé, estaría feliz de seguir como albinegro

El triunfo fue balsámico para la afición, pero también sirvió para quitar la presión del grupo después de una serie de cuatro partidos en los que no habían sido capaces de lograr la victoria. Tiene claro que cuando los resultados no llegan, cuando el juego no es brillante y cuando se levantan voces discordantes en el entorno del equipo es todavía más importante que el grupo albinegro se muestre unido.

«No se estaban haciendo bien las cosas y el domingo en la primera parte tampoco, pero no era merecido ese gol en contra. Ayudar y alentar al equipo hizo que tuviéramos ocasiones y el camino de la segunda parte es el que hay que seguir y sobre todo, que cuando vengan las cosas malas es que cuando más unidos debemos estar y así lo hicimos».

No es fácil ganar en Segunda B. Esa frase se escucha a lo largo de una temporada en innumerables ocasiones en cualquier campo de la categoría. Sin embargo, Moisés se refirió ayer a la igualdad de un grupo que separa al líder Écija del octavo clasificado en solo tres puntos. Una victoria de diferencia y una lista de aspirantes que se condensa en esa zona alta, más algunos que todavía no le han tomado el pulso a la competición. «En el Grupo IV se ve que no gana fácil nadie. En Segunda B es difícil ganar aunque parezca que no. Entre nosotros y el líder hay tres puntos y hay muchos equipos por medio. Se ve que va a estar muy igualado y yo creo que nosotros debemos ir partido a partido. Viendo errores y aciertos para crecer y conseguir estar arriba al final del año.

En cuanto a los motivos de la mala racha que se cortó el domingo, el defensa explicó que «hemos hecho partidos de todo tipo, porque hay algunos en los que no hemos merecido tanto castigo. En Marbella si queda empate a cero no habría sido injusto. Contra el Córdoba B, no jugando bien, tuvimos mucha ocasiones y son esas rachas que llegan y que hay que pasar unidos, porque si no tenemos este buen ambiente es más complicado todavía».

Rival de la zona alta

Moisés sabe que tienen un buen rival el domingo, aunque ya se han medido a equipos punteros de la categoría. «Ya nos hemos enfrentado a equipos de nivel como el UCAM en Murcia, que fue de nuestros mejores partidos, o el Mirandés en Copa. El siguiente partido es el más importante para nosotros y sabemos que es un filial atípico. Depende del día que tengan, pero si damos nuestro máximo nivel como en la segunda parte del domingo, tendremos mucho ganado para traernos los tres puntos de Granada», explicó el jugador albinegro.

El partido, que se jugará en la mañana del domingo, no se disputará en Los Cármenes. La idea con la que la directiva rival ha elegido jugar en Armillas, dice Moisés que es cosa de ellos. No conoce el campo o el estado en el que se encontrarán el rectángulo de juego, ni mira las trayectorias de los dos equipos anteriores a esa fecha. «Hay que centrarse en el partido y no ver de dónde viene cada equipo. Solo pensar en lo que el míster te dice, porque los datos no cuentan. El campo no lo conozco. No sé cómo está, ni las dimensiones. La razón es cosa de ellos. Si han visto nuestros partidos sabrán que en Murcia sacamos nuestras virtudes por la buena superficie y puede haberles hecho cambiar el campo».

El exsevillista no quiere interferencia con la Copa del Rey. Solamente hay Liga en su pensamiento y es todavía más restrictivo. Tras ganar al San Fernando, solo deben trabajar con el Granada B en la mente. Nada que no sea ganar en tierras andaluzas. «Hay que estar centrados en el partido del Granada B , porque después de los partidos de Copa es cuando se notó el bajón. Creo que pasó algo de factura y el Sevilla llegará el martes. Es como un premio para disfrutarlo».

Preguntado por la diferencia entre las plantillas del paso y el actual curso, explicó que «a lo mejor la diferencia es que esta plantilla está más compensada. El míster da oportunidades a todo el mundo y no se nota a penas cuando hay cambios, como cuando entró Josua. Cada uno tiene que dar el 100% o sabemos que podemos quedarnos fuera del once o de la lista y eso aumenta el nivel» e incidiendo en el central venezolano admitió que «ya se se le veía que cuando. Ser subacompeón sub 20 no te lo regalan. Ha demostrado el motivo por el que confíaron en él».

Sobre las críticas al entrenador también fue rotundo. «Yo nunca entenderé las críticas. Hemos tenido una mala racha, pero el mister ha trabajado siempre igual. Unas semanas entra el balón y otras no. Él se puede equivocar en un cambio o una decisión, pero los responsables somos nosotros. Nos da unas consignas y se puede equivocar, pero somos nosotros los que tenemos que sacarlo adelante en el campo».

Admitió el andaluz estar encantado en su tercera campaña en el Efesé y no le importaría seguir más tiempo, aunque no es algo que deba plantearse en estas fechas de la temporada. Si cuenta con la confianza del club, está feliz.