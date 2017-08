Fútbol | FC Cartagena Miguel Ángel Cordero regresa al lugar en el que debutó en Segunda División B El fichaje del Efesé disputó sus primeros minutos en la categoría de bronce en el Cartagonova con el Sevilla Atlético MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 5 agosto 2017, 11:19

El Cartagena ha configurado un centro del campo con mucha variedad y con un toque de calidad bastante importante. Los últimos en llegar deben adaptarse a los compañeros que ya llevan semanas trabajando, pero encajan perfectamente en lo que busca Monteagudo tanto en su plan a como en el que puede ser su plan b a lo largo de la temporada.

Miguel Ángel Cordero es uno de los últimos en haberse unido al grupo cartagenerista. El sevillano ha trabajado en solitario desde que terminó su relación contractual con el Nastic de Tarragona. Viene en buena forma, aunque necesita contacto con el balón y adaptarse a lo que pide de él el técnico manchego.

Manolo Sánchez Breis reconocía que en un principio lo consideraron un fichaje casi imposible, pero han conseguido firmarle y le parece que junto a Poley eleva la categoría del centro del campo.

El centrocampista comparecía ayer ante los medios para explicar entre otras cosas el motivo de su aterrizaje en el Efesé. «Me mostraron mucha confianza tanto el míster como la directiva. Tenían muchas ganas de que yo estuviera aquí y miré el proyecto. Sé a qué club vengo y que es un gran proyecto que se merece estar más arriba. Su confianza fue clave para firmar», indicaba en un primer momento Miguel Ángel Cordero.

El de Lebrija recordó ayer momentos felices al pisar de nuevo el municipal Cartagonova. Su debut en Segunda División B fue en el recinto albinegro. Todavía estaba en edad juvenil y jugaba en el filial del Sevilla, con el que luego jugó en Segunda División.

Precisamente de aquella época conoce a Juan Cala, que jugó en el Cartagena en el Efesé de Juan Ignacio Martínez en Segunda División. El futbolista del Getafe ha dado buenas impresiones a Cordero sobre su etapa en el Efesé. «He hablado ya después de tomar la decisión, pero me ha dicho que voy a estar muy bien porque es una gran ciudad y un buen club».

El nuevo jugador albinegro puede desempeñar varios papeles dependiendo del sistema. «He jugado en el doble pivote y delante cuando jugamos tres. Me siento más cómodo jugando de 8, con un poco más de recorrido. Me gusta llegar al área y si tengo posibilidad buscar el gol».

Recordaba que a lo largo de su trayectoria ha jugado muchos partidos en la categoría y en Segunda, aunque no ha podido llegar a Primera División en España. «Jugué mucho con el Sevilla Atlético y conseguimos el ascenso a Segunda y jugué mucho también. En el Xerez hice dos buenos años, pero tuve que salir de España. No conseguí jugar en Primera, pero sí he conseguido otros objetivos. Ahora estoy aquí para intentar llegar lo más alto posible con el Cartagena».

Una lesión cortó su progresión el pasado año. «Fue un año muy complicado, porque cuando más jugaba tuve una lesión de un mes y medio y eso me costó jugar el número de partidos que debía. Con los cambios que hay en el cuerpo técnico, consideraron que no querían que siguiera y no llegamos a un acuerdo para la renovación».

De sus compañeros nuevos hay algunos que ya son viejos conocidos. Ha coincidido tiempo atrás con Moisés, con Óscar Ramírez y con Hugo Rodríguez. También en su etapa de Xerez compartió vestuario con Gonzalo Poley, el otro recién llegado a la disciplina de la entidad albinegra.

Ya ha tomado contacto con el resto. «Veo mucho nivel. Hay muy buenos jugadores, aunque sé que faltan por llegar algunos para la zona de ataque, pero por lo que veo hay un buen equipo», indicaba Cordero en su presentación oficial. El club trabaja para que esos jugadores lleguen lo antes posible.