Michel Zabaco: «Soy fuerte y no me dejo llevar ni en la euforia, ni en los varapalos» Michel Zabaco posa para 'La Verdad', en el campo número 5 del complejo deportivo Pinatar Arena. / pedro martínez / agm El central albinegro reconoce que no había vivido un momento tan duro, salvo alguna lesión, en toda su carrera MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Jueves, 7 junio 2018, 03:26

Sereno, sonriente e ilusionado llega Michel Zabaco a la cita. Ya van desapareciendo las secuelas de su cara, cada vez queda menos hematoma y poco a poco también ha aliviado el peso de la desgraciada jugada de la que fue involuntario protagonista en Majadahonda. Nadie merece pasar por un trago tan amargo en la que podía haber sido una semana redonda con su segunda paternidad y un ascenso, que habría colmado con creces sus expectativas. Es fuerte y aunque no se olvida, está listo para aprovechar la segunda oportunidad que les da el fútbol este mismo domingo. Ya lo demostró en Vigo. Lo dice y lo corrobora su mirada. Da confianza en el centro de la defensa y también con su discurso.

-¿Cómo está?

-Bien. La semana pasada fue más dura. Fue un palo muy duro para todos y para mí obviamente que más que para mis compañeros, pero somos profesionales. Vivimos de esto y tenemos que levantarnos. Quizás nos ha unido más todavía y a ver si ganamos con nuestro público este finde semana compitiendo bien como hicimos en Vigo. Quizás nos faltase un pelín más de fútbol en algunas fases, pero el objetivo después del varapalo de Majadahonda era ese.

Las claves Repercusión «El que dude de mí no me conoce y no sabe que al subir renuevo dos años automáticamente» El partido «Nos ha faltado algo de fútbol, pero hemos ganado en solidez defensiva en el 'playoff'» Justicia «Sería bonito marcar el gol del ascenso, pero si llega me daría igual si lo hace otro compañero» Normas del ascenso «Si está estipulado que suban 4 de 80, tienen que subir esos y de no pasar sería injusto»

-Hay que tener mucha fortaleza mental para reponerse de esa jugada del gol.

-Siempre he considerado que soy fuerte de mente. No me dejo llevar por las euforias, ni tampoco por los varapalos. Te aíslas un poco del entorno y te refugias en la familia para intentar llevarlo lo mejor posible. Estaban mis padres, mi hermano y mi cuñada y por supuesto mi mujer y mis dos pequeños. Lo han hecho más llevadero.

-¿Se preguntó en un primer instante por qué me pasa esto a mí?

-Claro que es lo primero que piensas, pero creo que si le hubiera pasado a un compañero estaría igual de fastidiado porque al final es el equipo entero el que sale perjudicado. No soy yo el que se queda sin ascenso, pero vamos a tratar de lograrlo.

-¿Ha visto repetida la jugada?

-Sí, claro que la he visto. Yo veo una peinada y quiero meter la cabeza para despejar con la desgracia de que llego tarde y la peino en dirección a la portería.

-¿Llega a leer las poquitas dudas sobre la intencionalidad o no de su jugada?

-El que dude no me conoce y además no sabe que si subimos yo renuevo dos años automáticamente y si no, no tengo contrato el año que viene. Así que el primer interesado en subir soy yo, que nadie tenga duda. Obviamente a ese tipo de comentarios no le hago caso, ni le doy ninguna importancia.