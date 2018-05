La 'mens sana' de Tevenet funciona Luis García Tevenet, en su etapa en el Cartagena, en una sesión de entrenamiento en la Urbanización Mediterráneo, en octubre de 2013. / pablo sánchez / agm El exentrenador del Efesé subió al Huesca a Segunda, pese a perder la eliminatoria de campeones; trabajó en lo psicológico y golearon en Ferrol una semana después RUBÉN SERRANO CARTAGENA Miércoles, 30 mayo 2018, 03:17

Trabajar la mente. Despejar y 'limpiar' la cabeza. Olvidar el pasado. No mirar más allá del día a día. Sobreponerse a una eliminación en un fase de ascenso no es nada sencillo, más aún cuando estás a medio minuto de subir a Segunda, y con ese punto de crueldad porque un jugador del equipo se ha marcado en propia. Es la situación que le ha tocado vivir ahora al Cartagena, tras caer el pasado domingo en Majadahonda (1-0) con un gol de Míchel Zabaco en el minuto 96 y medio. No se acaba el mundo: el Efesé tiene una segunda oportunidad este domingo (Barreiro, 12 horas) contra el Celta de Vigo B. Son dos eliminatorias más. Pero el conjunto albinegro no es ni será el único al que le haya tocado levantarse después de un mazazo así.

Quien bien sabe lo que es pasar por ese mal trago, y superarlo, es el Huesca, que la semana pasada ascendió por primera vez en su historia a Primera División. Los comienzos no fueron fáciles en El Alcoraz, y si no que se lo digan a Luis García Tevenet. El exentrenador del Cartagena subió al cuadro oscense a Segunda en la temporada 2014/15. Le costó de lo lindo abandonar la categoría, igual que al equipo de Monteagudo. En aquel curso, el Huesca se quedó campeón del grupo II con 69 puntos y por delante del Bilbao Athletic, el Guadalajara y el Real Unión de Irún. En la eliminatoria de campeones, Tevenet se cruzó con nada más y nada menos que el Gimnastic de Tarragona de los Manolo Reina, Xisco, Lago Júnior, Rayco y Azkorra.

Sobreponerse al golpe

El partido de ida acabó 0-0 en El Alcoraz. Todo se tenía que decidir en Tarragona y los locales salieron en tromba: 3-1 y mazazo para el Huesca de Tevenet. El equipo cayó a las semifinales del 'play-off', igual que ahora el Cartagena, y logró venirse arriba: superó las dos eliminatorias, ante el Racing de Ferrol y el Huracán Valencia. El extécnico albinegro tiene claro que aquel primer partido de ida en Ferrol, como el Efesé en Vigo, era el más peligroso de todos. Estaban hundidos, pero se vinieron arriba y ganaron 0-4. «Lo primero que hicimos fue poner encima de la balanza todo. Nos propusimos recuperar al equipo de forma mental, y nos olvidamos de todo lo táctico. Cuando llegan estos momentos de la temporada, los futbolistas ya tienen muy claro cómo tienen que jugar. Sin embargo, la importancia mental después de la eliminación era fundamental. Se trata de limpiar la mente, más que otra cosa», explica Tevenet a 'La Verdad'.

¿Cómo lo hizo? ¿Hay alguna manera de levantarse de un mazazo así, y más siendo un gol en propia en el último minuto? Tevenet recuerda cómo vivió el primer día tras el varapalo que sufrieron en Tarragona. «Perdimos el domingo y regresamos al trabajo el lunes. Les di una charla a los jugadores. Llevaba puesta la camiseta de entrenamiento y debajo, una interior que ponía 'Yo sí creo en vosotros'», rememora el ahora técnico del Sevilla Atlético.

Familia y amigos

En esos primeros días se empezó a reconstruir el ascenso del Huesca. Los futbolistas salieron al césped de A Malata y pasaron por encima del Racing de Ferrol, con un gol en el minuto uno y otros tres más antes de la hora de juego. «Les traté de inculcar algo muy claro: cuando te eliminan en la ronda de campeones, eso te da derecho a una segunda oportunidad, que es la que hay que aprovechar. Lo que nos pasó a nosotros y lo que le ha pasado al Cartagena es igual de duro, porque lo ves tan cerca... Sí fue más cruel, pero al final te eliminan igual. La sensación de que acabas la temporada y de repente tienes que competir un mes más es jodida». La clave, incide Tevenet, está en recuperar al Efesé desde lo emocional.

«Les metí en la cabeza que si ganábamos en Ferrol, subíamos seguro, porque es el partido más peligroso» y el primero al que te enfrentas después de quedarte a las puertas de Segunda. Y así fue: superaron al Racing de Ferrol, con otra victoria en la vuelta (2-0), y luego, en la final, al Huracán Valencia. «La gente te dice: 'Puff, quedan cuatro partidos'. No es así: hay que mirar solo el primero. Cuando nos eliminó el Nàstic les dije a los futbolistas que no había ningún equipo mejor que nosotros. Nuestro secreto para ascender tenía que ser ganar el primer partido».

«Toda la semana tiene que fluir en recuperar al equipo anímicamente; hay que olvidarse por completo de lo demás. Yo como entrenador, cuando vi que ganamos 0-4 en Ferrol, tenía la sensación y seguridad de que teníamos que tener muy mala suerte para no subir. El equipo me dio muestras en ese partido de que estaba muy vivo. El Huesca transmitía que era capaz de superar todo lo que le pusieras por delante», explica el sevillano, que dirigió al Efesé durante la temporada 2013/14.

Él vio el partido de su exequipo ante el Rayo Majadahonda. «Es un partido de una exigencia y un estrés muy altos. Desgraciadamente para el Cartagena, no pudo marcar fuera de casa, que es un detalle muy a tener en cuenta en las eliminatorias». Tampoco entiende las críticas a Alberto Monteagudo y a su manera de plantear el partido. «El planteamiento fue el correcto. Estoy seguro de que si en vez de 97 minutos el encuentro dura 96, el club estaría en Segunda. Él no tiene la culpa de nada. Aún no he hablado con él, porque son momentos jodidos. Los futbolistas lo tienen que asimilar lo antes posible. Si se juntan con las personas optimistas a hablar, mejor. Eso también lo recomendé en mi etapa en el Huesca», asegura.