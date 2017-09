Medio centenar de albinegros animarán al Cartagena en El Prado

El Cartagena no estará solo esta noche en El Prado. 34 aficionados viajarán en un bus fletado por peñas y club. Además, otros 20 irán hasta Talavera por sus propios medios. Allí espera una afición local entregada a la causa copera. No será fácil salir indemne de allí, a pesar de que el entrenador del conjunto talaverano, Fran Alcoy, ha puesto desde el primer momento la etiqueta de favorito al Efesé.

«Son un conjunto superlativo. Tienen mucha velocidad, mucho físico, mucho gol y mucha calidad. Son superiores a nosotros y te pueden ganar de cualquier manera. Al Cartagena no le puedes conceder nada y ellos no te van a conceder nada a ti. Por no darte, no te van a dar ni la hora. Están hechos para ser campeones y ascender. Nosotros tenemos que ir a un partido cerrado y largo. Y con el apoyo de nuestra gente queremos ser capaces de igualar las fuerzas y lograr que al final el partido se decante a nuestro favor», explicó ayer el preparador valenciano, quien fuera mano derecha de Paco Gómez en el Cartagena entre 2003 y 2008.

Cabe recordar que esta noche los goles fuera de casa no valen doble y que en caso de empate al final de los noventa minutos habría prórroga y penaltis.