«Hay que ser más matadores en casa» Alberto Monteagudo, en una sesión de trabajo de la semana. / J. M. Rodríguez / AGM Alberto Monteagudo quiere que su Efesé se muestre mucho más contundente en el Cartagonova y no pone excusas ante las numerosas ausencias MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 24 noviembre 2017, 03:03

El Cartagena tendrá que defender mañana su recuperado liderato con un once de circunstancias. Aunque recupera a Aketxe, pierde con respecto a la semana pasada a un lesionado y tres sancionados y su parte parece el de bajas en una guerra.

Sergio, Chavero y Moisés se pierden la cita ante el Betis por sanción, que en el caso del sevillano serán tres partidos más.

Cordero será baja un mes y Poley, Pau, Óscar Ramírez y Jesús Álvaro (probará hoy en el entrenamiento) no están todavía recuperados. A Monteagudo no le salen las cuentas, pero no se para a llorar las ausencias. «Nosotros tenemos plantilla. Tenemos jugadores que entraron el domingo y dieron la cara. Jugamos en casa y el objetivo es responder defensivamente como la semana pasada y en la faceta ofensiva meter una marcha más e intentar ganar en casa porque necesitamos ganar si queremos estar en donde estamos», explicó el técnico albinegro.

Jesús Álvaro, que no ha entrenado durante la semana, realizará una prueba esta mañana

Tendrán que medirse a un rival que necesita sumar para salir de los puestos de descenso, pero que tiene jugadores con calidad y al máximo realizador del Grupo IV. «El Betis es un filial con buen control de balón ofensivo y velocidad. Tiene a Loren, el máximo goleador del grupo. Les están haciendo goles, pero también hacen. El domingo empataron a 3 en el minuto 92 y con diez jugadores. Es un equipo peligroso y algunos jugadores ya estaban en mi primer año aquí y fue un partido de ida y vuelta. Si dejamos que sea un partido así ellos se manejan bien. Tiene que ser un partido controlado en el que insistamos en atacar y buscarles las cosquillas».

Contundencia como locales

El entrenador del Efesé le da especial importancia a hacer un buen partido ante sus aficionados, porque insiste en que es en casa donde se cimentan los éxitos. «La gente que jugó el domingo respondió y no se notó la inactividad. No hay excusas para no hacer las cosas bien y ganar el partido. Espero que no sea de ida y vuelta. El Cartagena sin balón debe apretar y no dejarles pensar y ser capaces de controlar el juego y hacer ocasiones. Es en casa, el césped va a estar muy bien y ante un filial que deja jugar. Debemos imponernos por fuerza, por fútbol y con el máximo respeto a jugadores que tienen futuro en el primer equipo».

En el pasado curso lideraban la tabla a estas alturas. Para seguir haciéndolo en el tramo importante quiere más equilibrio entre el ataque y la defensa. «El liderato es todavía pronto para pensar en ello. El año pasado a estas alturas también éramos primeros. Eso significa que se hacen las cosas bien y no es fácil. Miras y el Racing, el Elche, o el Murcia no son líderes y de los que han descendido solo el Mirandés. No es indicativo de nada más, pero sí de que se hacen bien las cosas. El escudo de los clubes no gana partidos. Nuestro objetivo es ganar cada domingo y si ganas cada domingo te irás campeón de invierno. Ahora solo miramos que viene el Betis B y que las Palmas nos complicó la vida. Tenemos que hacer las cosas bien y ser competitivos con fútbol de ataque. Hay que encontrar un equilibrio entre cómo defendemos ahora y la forma en la que hemos atacado en partes del curso y eso nos afianzará el liderato y en el buen trabajo».

El manchego volvió a insistir en el respeto a los rivales que pueden parecer pequeños y que complican muchas veces más que los llamados a estar en la zona alta. Lo que no piensa ahora mismo es en La Copa del Rey. «Jugaremos tres partidos, pero no pienso casi nada en el partido de Sevilla. Solo el sábado es importante y la vista está en el Betis. Jugamos en casa y el jugador se tiene que mentalizar de que tiene que ser un campo jodido de la categoría, que podrán empatar o ganar algún día pero que les cueste. Tenemos que afianzar nuestra posición en casa, porque funcionamos bien fuera. En casa hay veces que competimos bien, pero que tenemos que ser mas matadores y terminar con los partidos», comentó el técnico.