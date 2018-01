«Tenemos todavía margen de mejora» Zabaco, ayer en la sala de prensa. / J.M. Rodríguez / AGM Michel Zabaco califica la primera vuelta de «muy buena», pero advierte de que «hay que mejorar los números en casa y ser fuertes» para lograr el objetivo. El central albinegro, satisfecho con su actuación hasta el momento, promete dar un punto más en la segunda vuelta MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Jueves, 4 enero 2018, 09:10

Es tiempo para los futbolistas del Cartagena de pensar en la visita al Recreativo de Huelva y de centrarse en una segunda vuelta que debe servir para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso de categoría. Sin embargo, hay que mirar lo que se ha hecho para llegar a este punto como líderes e intentar mejorar las cifras.

Michel Zabaco, fijo para Monteagudo, considera que aunque mejorable ha sido una buena primera vuelta. «Hemos tenido unas vacaciones considerables al tener dos fines de semana sin fútbol y creo que nos han venido bien a todos para desconectar y recargar las pilas. La primera vuelta es buena porque acabamos en primer lugar, pero hay cosas a mejorar. Yo creo que todavía tenemos margen de mejora y hacer incluso más puntos que en la primera. Es verdad que suelen más difíciles, porque todos los equipos se juegan mucho y los puntos que pierdes ya no hay opción de recuperarlos y tenemos que aprender para no cometer los mismos errores que el año pasado», explicó el central.

Entre esos aspectos que deben cambiar, está el mejorar los resultados en casa y ser fuertes en defensa. «Está claro. Es uno de nuestros déficit de la primera vuelta. Se nos fueron muchos. Además del día del Betis hemos empatado demasiado y no podemos consentir que se nos vayan tantos puntos como en la primera si queremos ser primeros».

Ve fundamental no volver a tener deslices como los goles del Betis B o de las dos primeras jornadas.

Su participación en el equipo la considera buena, a pesar de que ha cambiado mucho de compañeros en la zaga. Quiere seguir contando con el beneplácito del técnico en esta segunda parte de la campaña. «Yo creo que he estado en la onda del equipo. Estoy contento. Las lesiones me han respetado y he tenido muchos minutos, pero como el equipo intentaré dar más en la segunda vuelta. Encajamos nueve goles en tres partidos y es una barbaridad. Encajando poco aseguras puntos. Las circunstancias han llevado a jugar con cuatro compañeros distintos. Eso habla de la buena planificación del club y las opciones que tiene el equipo. Todos están preparados, porque si te despistas cualquiera jugar. Espero seguir, pero yo también puedo rotar y hay que estar atentos».

A partir de ahora comienzan otros 19 partidos en los que intentarán mantener el liderato para tener dos opciones en la fase de ascenso. La primera prueba será en Huelva. «Es verdad que es un rival que no estaba bien, pero cambió de entrenador y hasta el desliz con el Jumilla llevaba unos buenos números. Vamos a intentar hacer nuestro juego en un campo grande que nos viene bien y a partir de ahí, hacer nuestro juego, mantenernos sólidos y no encajar y así, empezar la segunda vuelta como terminamos el año».

Para esa cita no cuentan con Óscar Ramírez y en este Cartagena se notan mucho los laterales. Ganar sería sumar la cuarta victoria consecutiva, aunque haya habido el parón navideño de por medio. «Acabamos con tres victorias consecutivas que es algo muy difícil. Vamos a intentar lograr la cuarta, porque hay un parón por medio que no permite quizás decir que son cuatro consecutivas, pero sí empezar con buenas sensaciones la segunda vuelta y que no haya dudas de lo que espera», comentó el defensa.

En el retorno al trabajo, se ha sumado al grupo Diego Benito que ya suma dos sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros. El central ya le conocía de enfrentarse con él en muchas ocasiones en el pasado. «Le conozco de enfrentarme con él cuando yo estaba en el Atlético de Madrid y él en el Rayo Vallecano. Luego yo estaba en Almería y Diego en el Albacete y el año pasado también. Es un jugador que tiene una calidad contrastada. Mueve al equipo. Tiene una visión de juego muy buena, de los que le gusta jugar por arriba y nos puede venir muy bien. Nos faltaba ese perfil porque ya teníamos jugadores de mucha calidad en el centro».

Del mercado habla en positivo, aunque no se mete en los fichajes que hacen los demás equipos y que en algunos casos están llegando a pagar traspasos por jugadores para sumar goles para el tramo definitivo. «Son decisiones del club y cosas del fútbol, aunque es una faena que se tengan que ir compañeros y espero que pronto encuentren acomodo. Es un mercado que te ofrece la oportunidad de encontrar otro club si no te ha ido bien y el club para buscar lo que haya faltado en verano. No es fácil adaptarte en tan poco tiempo, ya me pasó a mí al llegar a la Cultural Leonesa».

Considera que el UCAM, el Murcia y el Extremadura son los rivales que se muestran más fuertes a ser favoritos al ascenso junto al equipo albinegro.