Manolo Herrero: «Abalo tiene un perfil al que nosotros no habríamos podido llegar» M.F. CARTAGENA Sábado, 2 septiembre 2017, 02:24

El Melilla regresaba ayer de Lleida, tras la siempre dolorosa eliminación copera, y hoy se tiene que coger un avión que le desplazará a Cartagena para el partido de mañana,a las 12.00 horas, en el municipal Cartagonova.

La decepción de no estar en la siguiente ronda puede afectar en el ánimo de los suyos, aunque Manolo Herrerero también entiende el desgaste del Cartagena en 120 minutos muy intensos como los disputados ante el UCAM Murcia. «Está claro que a ellos les perjudicará el esfuerzo realizado, pero la ventaja es que jugaron la eliminatoria en Cartagena y juegan de nuevo en casa y nosotros venimos de un viaje muy cansino y el de Cartagena tampoco es lo de lo más cómodo. La Copa del Rey nos condiciona más a nosotros, pero ya sabíamos que el calendario era así y lo que tenemos que hacer es intentar competir lo mejor posible ante un rival que posiblemente estará entre los cuatro primeros clasificados al final de la Liga», explicaba el técnico del Melilla.

El entrenador, ex del Jaén entre otros, considera que el Cartagena es uno de esos equipos del Grupo IV que tiene las miras más altas y ponía un claro ejemplo con los últimos refuerzos de los de Alberto Monteagudo. «Ellos tienen el objetivo de quedar campeones de grupo y prueba de ello es el fichaje de Dani Abalo que ha jugado muchísimo tiempo en Primera División y que ha estado en la Champions jugando frente al Madrid. Tiene un perfil de jugador al que nosotros no podríamos llegar nunca. Tienen, sobre el papel, un equipo muy potente. Nosotros con nuestras armas y humildad tenemos que competir para que no se note esa diferencia que hace parecer que ellos son mejores que nosotros», indica Herrero.

Le habría gustado seguir en la Copa, aunque ello supusiera un mayor desgaste. «Ya que no hemos pasado, para el partido con el Murcia llegaremos mejor que si hubiéramos tenido que ir a jugar a Mallorca. Pero estoy jodido», finalizaba.