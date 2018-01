Mallorca, Hércules, Murcia, Fuenlabrada y Burgos también quieren a Rubén Cruz Rubén Cruz controla el balón con el pecho en un encuentro ante el Almería. / La Voz de Cádiz El delantero sevillano le pide unos días más para decidirse al Cartagena, que le ofrece un contrato de año y medio y la opción de reivindicarse FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 11 enero 2018, 08:40

El Cartagena quiere a Rubén Cruz. Y Rubén Cruz quiere al Cartagena. En unas condiciones normales, el acuerdo entre las dos partes estaría ya prácticamente cerrado y el delantero, que no cuenta para Álvaro Cervera en el Cádiz, se incorporaría más pronto que tarde a los entrenamientos del equipo albinegro. Pero es que estas no son unas circunstancias normales. Porque el mercado está taponadísimo, quedan aún tres semanas de plazo, estamos hablando de un futbolista de 32 años y, lo más importante, tiene sobre la mesa un ramillete de ofertas muy interesantes.

Porque no solo el Cartagena anda detrás de Rubén Cruz (Utrera, Sevilla, 1985). Lo quiere el Mallorca, líder del grupo III. Lo quiere el Fuenlabrada, líder del grupo I. Y lo quieren los históricos Real Murcia, Hércules y Burgos. Otros que lo pretendían, como Atlético Baleares y Logroñés, se han retirado de la puja al entender que es imposible hacerse con los servicios de un futbolista tan cotizado y con propuestas de los mejores equipos de Segunda B.

Es cierto que Rubén Cruz, más un segundo punta que un ariete específico, ha estado negado de cara a gol en su etapa en el Cádiz. De hecho, se va a marchar del equipo gaditano sin celebrar ni un solo tanto. Pero los clubes que lo quieren fichar valoran de él los 40 goles que marcó en la tres temporadas que militó en el Albacete (la primera en Segunda B y las dos siguientes en Segunda A) y la versatilidad de un atacante que tiene gol, último pase, regate y capacidad de trabajo.

El fichaje de un portero sub 23 aún está verde y este domingo se sentará en el banquillo Sandoval, meta del filial de 19 años

A día de hoy, Cartagena y Mallorca son los que están mejor posicionados para llevarse el gato al agua. Ambos se mueven en unas cantidades similares y la única diferencia está en la duración del contrato. El Efesé le ofrece un año y medio. Y el Mallorca, dos y medio.

Rubén Cruz tiene 32 años y las últimas cuatro temporadas y media ha competido en Segunda A. En principio, era reacio a regresar a Segunda B, categoría que conoce de su paso por Betis B, Estepona, Melilla, Écija y Albacete, donde fue el héroe del ascenso en 2014 con sus 23 goles. Lo que pasa es que en el Cádiz ya le han dicho que tiene que buscarse una salida y Álvaro Cervera, que le tiene fe (le dio 27 partidos el año pasado y 7 en este ejercicio), ya no lo pone. Como no hay ofertas de Segunda A, su única opción es fichar por el mejor Segunda B posible y poder reivindicarse de nuevo. Y ahí está. Debe elegir su nuevo destino. Es la opción preferente de un Cartagena que no obstante tiene que seguir esperando, ya que el futbolista ha pedido unos días más para decidirse.

Tres por llegar

Además de Rubén Cruz (o el delantero que acabe viniendo), Paco Belmonte, dueño y director deportivo del Cartagena, sigue trabajando en la contratación de otros tres futbolistas. Busca un portero sub 23, un lateral derecho sub 23 y un extremo senior. Ninguna operación se cerrará esta semana. Lo más urgente está en la portería, donde hay que moverse rápido por culpa de la lesión de Pau Torres, que estará de baja durante tres meses. No obstante, no habrá novedades esta semana y este domingo se sentará en el banquillo el joven meta Sandoval, de 19 años, suplente del filial. Y es que José López, titular del Cartagena B, también se ha roto el metacarpiano y ha sido operado esta semana, al igual que Pau Torres. En el club, no obstante, hay plena confianza en el madrileño Marcos.