Majadahonda, Mirandés y Mallorca, cerca de la gloria El meta Limones, ex del Cartagena, desbarata la oportunidad de Olaizola en Real Sociedad B-Mirandés de la semana pasada. / Luis Michelena/ Diario Vasco Son los tres líderes de los otros grupos, aunque solo el conjunto balear lo tiene casi hecho. En el grupo I, el descenso del Deportivo lo cambia todo FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 1 mayo 2018, 02:04

Quedan 180 minutos para que termine la Liga en Segunda B y hay cuatro equipos que están muy cerca de la gloria. Majadahonda, Mirandés, Mallorca y Cartagena son los líderes de los cuatro grupos y, por tanto, son los que más posibilidades de ascender tienen en estos momentos. El formato del 'playoff' da dos opciones a los campeones de grupo y, por ejemplo, el año pasado acabaron ascendiendo los cuatro primeros: Lorca, Cultural Leonesa, Albacete y Barça B.

No obstante, salvo el 'campeonato' virtual del Mallorca en el grupo III, todo está por decidir en las dos últimas jornadas. En el grupo I, solo un punto separa al líder Rayo Majadahonda del Fabril, filial del Deportivo. Y el Fuenlabrada, tercero, se queda ya muy lejos del primer puesto, a cuatro puntos. Está por ver, no obstante, si el Fabril participa finalmente en la promoción de ascenso, una vez consumado el descenso a Segunda del Deportivo.

Ocurre que en Primera y en Segunda, la Liga no confirma hasta el 30 de junio si los clubes están al corriente de pago con las Administraciones Públicas y AFE. De no estarlo, y hay precedentes, aparecerían los descensos administrativos. Si un equipo de Primera fuera descendido administrativamente en junio, el Deportivo podría recuperar su plaza en la élite. Es una carambola difícil, pero no imposible. Y la RFEF deja en manos del club coruñés la decisión definitiva. Si el Fabril renuncia, el Majadahonda tiene vía libre para ser primero y el quinto (pelean por esa plaza el Rápido de Bouzas y el Navalcarnero) entraría en el 'playoff' como cuarto.

El Deportivo, tras su descenso, debe decidir si su filial juega o no la promoción de ascenso

El Sporting B, segundo

En el grupo II, el Mirandés de Limones y Fernando Llorente le ha arrebatado este fin de semana el liderato a otro filial, el del Sporting de Gijón, que perdió en Mareo contra la Real Sociedad B (0-1). También hay un solo punto de distancia entre el primero y el segundo. Real Sociedad B y Racing de Santander están a cuatro puntos del Mirandés. Y aquí también hay lío, ya que el filial del Sporting es otro equipo que se puede encontrar en una situación paradójica, similar a la del filial del Deportivo, aunque reglamentariamente diferente.

El Sporting B acabará la Liga tres jornadas antes de que termine el campeonato de Segunda A, en el que compite la primera plantilla gijonesa. ¿Podría jugar el filial el 'playoff' de ascenso? El filial gijonés podrá disputarlo salvo en el caso de que, cuando finalice su liga, el primer equipo no tenga opciones matemáticas de meterse en los puestos de promoción de ascenso a Primera (hasta el sexto incluido). Es una circunstancia que parece totalmente improbable a tenor de la gran trayectoria del conjunto que entrena Rubén Baraja.

Mientras, en el grupo III el panorama parece más despejado, a pesar de los últimos tropiezos del Mallorca. El equipo balear, líder durante todo el curso, le saca cinco puntos al Villarreal B y un empate en casa este domingo ante el Badalona le bastará para proclamarse campeón de manera automática. Así, el filial del Villarreal debe estar más preocupado de mantener la segunda plaza que de mirar hacia arriba. Porque el Elche de Gonzalo Verdú le pisa los talones. Está a un solo punto de la segunda plaza y este domingo en el derbi contra el Hércules quiere matar dos pájaros de un tiro: hacerse con la segunda plaza y acabar con las remotísimas opciones de los alicantinos de llegar a la cuarta plaza.