Fútbol | FC Cartagena La lucha por el sueño del Efesé sigue en Galicia Entrenamiento del Efesé, en el campo del Coruxo. / fc cartagena El equipo de Alberto Monteagudo, sin Sergio Jiménez y Óscar Ramírez, se mide al ilusionado filial del Celta de Vigo. Los albinegros disputan hoy la primera batalla de la segunda eliminatoria del 'playoff' por el ascenso a Segunda, tras perder en la fase de campeones MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 3 junio 2018, 11:27

La lucha por el ascenso de categoría prosigue para el FC Cartagena. No pudo ser en la fase de campeones, pero de los ocho equipos que siguen en liza dos estarán el próximo año en el fútbol profesional. Los cartageneristas tienen tantas opciones como los otros siete grupos que durante este fin de semana juegan los encuentros de ida de la segunda fase.

La Vespa albinegra sigue rugiendo y con ganas de hacer kilómetros para que todos los que aceptaron el reto el pasado verano puedan tener de regalo momentos para recordar.

Es tan fácil o tan difícil como volver a empezar una nueva lucha, pero sin olvidar los errores que se cometieron y que no pasaron por la desafortunada jugada del último minuto. Eso es tan doloroso como anecdótico.

La baja de Óscar Ramírez puede hacer cambiar el sistema defensivo del equipo albinegro

La mejor forma de borrarlo es acumular momentos bonitos que grabar a fuego. No pudo ser a la primera y dolió, pero el ser campeón de su grupo le da otra oportunidad al Efesé para pelear por el camino largo. La repesca empieza en Vigo.

Transformar la energía

Solo lo conseguirá si logra transformar el dolor, la rabia y la impotencia surgidas; en inteligencia, saber aprovechar los momentos clave y no dudar. Dudar está prohibido, porque en esta fase no hay colchón y sí un rival ilusionado, que no esperaba estar en el lugar que ocupa y que por su juventud tendrá menos miedo y más atrevimiento, si el Cartagena se lo permite.

Otros ciento ochenta minutos de exigencia máxima en los que lo normal era que con algún as en la manga, Monteagudo tirara del sistema de tres centrales. Es el método del 'playoff'. El equipo se siente más cómodo, aunque el hecho de que no llegue a la cita Óscar Ramírez puede desbaratar ese plan y pasar a reforzar el centro del campo. Tampoco cuenta el técnico manchego con Sergio Jiménez, que paga su ímpetu por defender con un exceso de potencia la dignidad de su afición en uno de los momentos más complejos de la historia reciente. El manchego tendrá que tomar más decisiones.

Ha dejado a Moussa fuera de la lista por decisión técnica, pero tiene mucho para escoger e intentar acertar con el once más competitivo posible. La intención es sacar un buen resultado para poder estar en ventaja en el encuentro de vuelta en el Cartagonova. Rubén Cruz podría quedar como revulsivo para la segunda parte, porque se recupera del esguince de tobillo que sufrió en Majadahonda. Entre las novedades de la lista está Abalo, que regresa a casa. Por contra, Juan Antonio Ros recibe como jugador del Celta, al equipo de su ciudad.

Rival peligroso

El Celta B es un rival que no estaba en las apuestas para estar en esta fase, aunque potencial tiene y un contragolpe que puede ser muy peligroso en su campo si los jóvenes valores celestes se sienten cómodos y con espacio para correr. Eso intentará impedir el Efesé esta mañana y el próximo domingo en el municipal Cartagonova. Tirar de experiencia y mostrar que ellos no han perdido la ilusión.

Jero, Solís, Robert y Pampín son bajas en el equipo de Rubén Albés. Hay 22 convocados, por lo que esta misma mañana tendrá que hacer cuatro descartes. Puede repetir el once que el pasado domingo venció en la tanda de penaltis al Marbella.

Buen ambiente

Se espera un lleno en el estadio. Habrá casi centenar y medio de aficionados en las gradas del estadio Barreiro para que los del Efesé no se sientan solos ante el peligro. El Celta ha repartido 200 banderas del equipo entre los seguidores para dar más ambiente a una mañana histórica para los jóvenes futbolistas. Rai analizaba para la web del club el partido de esta mañana y explicaba que «Sabemos que va a ser muy duro, que es de los mejores rivales y era el claro favorito para ascender, aunque el fútbol tiene estas cosas. Creo que ellos son favoritos en la eliminatoria». Eso sí, tienen una cosa a su favor. «Nos sentimos bien en casa, con nuestra gente. Nos da fuerza para intentar dar primero en la eliminatoria. Nos gustaría repetir el domingo de la pasada semana, porque queremos volver a sentir lo que vivimos y qué mejor que ganando al Cartagena», indicó uno de los jóvenes valores del Celta. Arranca la lucha.