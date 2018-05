Locura por una entrada de la final Lazaro, Juan Antonio, 'Pelli' y Javier muestran felices sus entradas para el domingo. / J.M. Rodríguez / AGM El club está detrás del asunto, pero es difícil detectar al vendedor y las peñas piden que si es identificado no pueda renovarse el abono. La polémica reventa se cuela en la previa del partido más importante del FC Cartagena MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 25 mayo 2018, 03:07

Tener una entrada para el encuentro entre el Rayo Majadahonda y el Cartagena es como tener un tesoro. Casi no las quieren ni enseñar, porque saben que es el pasaporte a una experiencia que puede ser histórica. Algunos ya vivieron un ascenso. Otros son demasiado jóvenes y necesitar estar en el día clave y poder sufrir y disfrutar a pocos metros del Efesé.

El tema de las entradas es el más recurrido en la ciudad. Pocos celebran para los muchos que lamentan y es que solo 476 consiguieron las sorteadas por el Efesé. Todavía más la miman los que consiguieron una en Madrid antes de que se colgara el cartel de no hay billetes. Algunos siguen queriendo encontrar su billete sea en Cartagena o en tierras madrileñas y buscan por cualquier método.

Hay historias emotivas de quienes no se habían perdido nunca una final de este calibre y los que habían depositado tantas ilusiones que se han llevado un chasco y no se resisten, pero ahí surge lo que pasa de lo legal y es que el tema de la reventa está en boca de todos. Gente que ofrece sus localidades a precios desorbitados y que son delatados y contestados por quienes no quieren que se comercie con su sentimiento albinegro. La Federación de peñas ha pedido con un comunicado que se vigile estas actuaciones y se sancione al abonado responsable evitando que pueda sacar el carnet el próximo curso. No obstante, es complicado que se localice a los que están intentando hacer negocio con los sentimientos. La inmensa mayoría de los seguidores del FC Cartagena han afeado y denunciado esas malas prácticas que llegaban a pedir más de cien euros cuando cuestan 20 euros. Las localidades han ido subiendo de precio a cada rato ante la perplejidad de todos.

El plazo para recoger las entradas acaba este mediodía y si alguien no hace uso de ella se seguirá la lista en orden

La gente considera despreciable ese mercadeo y el club está atento a la jugada por si puede cazar al autor o autores como ya hizo con los cincuenta y cinco abonados de la entidad que apuntaron sus abonos dos veces para el sorteo. Si la suerte les sonrió no recibirán la entrada, que el resto está recogiendo. El plazo acaba este mediodía.

Si alguno no la quiere se avisaría a los siguientes en la lista y tendrían una de las últimas opciones de presenciar la fiesta deportiva del domingo y que esperan que sea la última gran final del equipo en esta temporada y en esta categoría.

Solos o acompañados

La parte positiva es la de los afortunados que el miércoles recibían la buena noticia y pueden acudir con una entrada o más al encuentro. Los más felices tendrán también a amigos o familiares junto a ellos. No es el caso del dueño del 1054 que dista mucho de ser un aficionado más.

La afición denunció los intentos de reventa a precios desorbitados que van circulando por las redes sociales

El número que marcó la pauta en el sorteo corresponde a un Fran de Paula que no podía perderse el evento deportivo del año. La suerte escogió el último de los once carnets que habían apuntado, el suyo.

Estaba feliz, porque además su relación con el club es especial. El expresidente no se perderá la trascendental cita y estará apoyando desde la grada como seguidor albinegro que es desde niño.

Los que pasaron por las oficinas lo hicieron con una mezcla de emoción, nervios y felicidad. Lo hacen Ilusionados con que la historia acabe el domingo y eso lleva aparejado que terminaría bien. Piensan ya en los amuletos que les dan suerte y que se llevarán en la mochila.

Hay algunos que no tuvieron que sufrir porque su apoyo en La Línea o Sevilla les aseguraba la presencia, otros celebran todavía que el destino haya querido que cuatro bolitas decidieran entre 2.600 que ellos fueran los escogidos.

Hay seguidores que se plantean viajar a Madrid para sentir el ambiente lo más cercano posible al equipo cartagenero

Francisco Javier Pellicer 'Pelli' recuerda que fueron los del martes los que consiguieron hacerse con el éxito y él en su caso irá acompañado. Ya estuvo en Alcoy y también fue en autobús. Son tantas las similitudes que a veces hasta asustan y se cortan al seguir repitiéndolas en alto. No quieren gafar.

Lázaro, Juan Antonio y Javier representan a los 'suertudos' y estarán dejándose la garganta. Otros se plantean incluso acudir y seguir el enfrentamiento por el ascenso desde tierras madrileñas. Sentir cerca el ambiente, aunque no vayan a conseguir estar en el interior del recinto. Quieren estar lo más cerca posible de los que quieren sean los nuevos héroes.

Ayer era 24 de mayo y las emociones estaban todavía más latentes en el ambiente. Los antiguos jugadores también se acuerdan de la fecha y los más recientes incluso querían acudir pasado mañana. El número de Juan Carlos Ceballos no fue de los que consiguieron el objetivo en el sorteo.

Homenaje al buen año

La meta es el ascenso. Eso es lo que tendrá celebración porque es el objetivo marcado por el club para la temporada. No obstante, el año ha sido bueno y eso supone que mucha gente haya aplaudido el campeonato que dio acceso a esta emocionante fase. Ayer cargaron pilas antes de marcharse a tierras madrileñas. Jugadores, técnicos y directivos acudieron a la fiesta de reconocimiento que en su honor organizó Tomás Martínez Pagán.

El empresario recibió en su bodea a los albinegros junto a patrocinadores de la entidad, peñistas y representantes de la sociedad cartagenera. También la prensa pudo disfrutar de los últimos brindis en territorio cartagenero que sirvieron como la última conjura pública. Desde hoy las arengas serán privadas y alejadas del mundanal ruido de un ambiente de muchos nervios. Tras la sesión de trabajo de hoy el grupo viajará y lo hacen con la energía positiva que les dieron en una cena tan amena como albinegra. Coger distancia les vendrá bien y supondrá que las horas van pasando y llega el momento que muchos de los futbolistas sueñan cada noche desde hace semanas o meses.