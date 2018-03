Fútbol | FC Cartagena Llega la hora de la verdad para el Efesé Imagen de la celebración del gol de Jesús Álvaro, en la ida. / La Verdad Los de Monteagudo reciben al Granada B con la intención de mostrar su mejor versión como local. Owusu es la única baja segura para la primera de las diez finales que tiene el Cartagena para buscar el liderato MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 10 marzo 2018, 11:27

Ir escalón a escalón. No mirar más allá de esta tarde. No pensar en derbis, ni en visitas importantes. Centrarse solo en el rival más inmediato. Ese es el único propósito de un Cartagena que afronta esta tarde un compromiso exigente en el inicio de las determinantes últimas diez jornadas de la Liga regular.

Todos los jugadores y técnicos saben y dicen con naturalidad que son las que deciden las posiciones y afortunadamente el Efesé llega bien colocado al tramo fundamental de la campaña. Empatado con el líder, jugará primero esta semana y con la ilusión recuperada tras un triunfo trabajado en tierras andaluzas.

El primer objetivo de los albinegros es batir al filial del Granada. Quedarse con los tres puntos y volver a enlazar dos victorias consecutivas es la meta inicial con la que saltarán al campo los de Alberto Monteagudo. De conseguirlo, podrían provocar nerviosismo en el líder que juega mañana.

LAS CLAVES Goles El Cartagena lleva diez goles más a favor y dos más en contra que el filial del Granada Fuera de casa El Granada B ha ganado cuatro partidos y empatado cuatro lejos de su terreno de juego Máximo goleador Aketxe suma diez dianas, a pesar de la etapa lesionado y el máximo artillero del filial es Grande con 7 goles

El Marbella podría sentir la presión del liderato en el campo de Badajoz donde van a defender la primera plaza conseguida precisamente en el estadio Cartagonova hace ya quince días.

Sin prisa

El Cartagena no tiene prisa por auparse en esa posición preferente, pero la quiere ocupar cuando termine de subir esta escalera de diez peldaños. No es que no cuente lo que ha ocurrido anteriormente, pero ahora ya tantos los fallos como los aciertos son más determinantes y en el caso de los primeros hay que evitarlos, porque el Efesé ha fallado más en casa y juega seis de esas diez finales en su propio feudo.

Conseguir un colchón más grande beneficiaría a los de Monteagudo que ya acumulan 10 puntos de distancia con el quinto clasificado, nueve con el cuarto y seis con el tercero, que visitará la ciudad portuaria en el Domingo de Resurrección. El Extremadura es el rival mejor colocado que pasará por el estadio en el final de Liga.

Para la cita no está Owusu, lesionado, aunque está mucho mejor. Y aunque Pau Torres tiene el alta médica, todavía debe recuperar el ritmo para intentar pelear por la titularidad en la portería del Efesé. Puede incluso entrar en la lista de convocados.

Cordero, uno de los jugadores en mejor forma del equipo, está bien. Se retiró por precaución el domingo pasado y está listo para jugar. No tiene sancionados, aunque sí cuatro apercibidos. Moisés, Aguilar, Abalo y Hugo están a una amarilla de la suspensión. Con estos datos podrá repetir el once de San Fernando para premiar el esfuerzo y el triunfo.

El técnico tendrá que volver a escoger, como hizo la semana pasada poniendo a los dos delanteros del equipo juntos en el once inicial. Lo normal es que dé continuidad a esa idea. Ganaron y además recuperaron la pegada que había faltado en encuentros anteriores donde no habían podido marcar.

Monteagudo, una semana más, estará fuera del banquillo por la sanción de tres partidos que le impusieron tras el choque ante el Marbella. Todavía le quedará otro partido por cumplir. Lo hará frente al filial de Las Palmas.

El filial del Granada es un rival complejo, pero el factor cancha quieren que sea determinante en elcamino hacia el ascenso. En el último encuentro en el Cartagonova se superaron los 8.000 espectadores y esta semana han vuelto a pedir el apoyo de los suyos para meter presión a un equipo joven, pero con calidad.

El horario de sábado y los números actos de la Cuaresma hacen difícil presagiar cuál puede ser la entrada en el recinto deportivo, pero también es cierto que en el tramo final de la campaña suelen sumarse a la grada aquellos indecisos que no sacaron el abono. La hora de la verdad llega y cerca del 'playoff' la entrada suele ser mejor.

Buenos precedentes

El rival no podrá contar con Pablo González, por sanción, y tampoco con Migue Cobo por unas molestias. Son sextos en la tabla clasificatoria, con cuarenta y dos puntos en 28 jornadas. Hay diez de diferencia entre ambos, pero ha sido un equipo bastante regular a lo largo de la campaña. Llegan tras un empate a uno en su campo.

Anteriormente, el Granada B de Pedro Morilla ha sido capaz de sumar tres puntos en campos como el del Mérida, Villanovense, Córdoba o en la casa del Betis B y empató en Jumilla, La Línea, Huelva o en San Fernando. En total ha sumado 16 puntos fuera de la ciudad deportiva del Granada.

En los últimos cinco partidos solo ha sumado una victoria, pero fue en casa y ante el aspirante Extremadura (tercer clasificado). Hace quince días perdió con el filial de Las Palmas.

En el encuentro de la ida, el Cartagena ganó 0-1 con gol de Jesús Álvaro. En el pasado curso el Efesé empató en Granada y ganó en el Cartagonova y en la anterior empataron en Cartagena y ganaron fuera de casa.

David Grande marcó la semana su séptimo tanto. Es el máximo goleador del filial. Casi lleva 5, como el sancionado Pablo. José González ha marcado tres goles de los 27 que lleva el equipo. Diez dianas más ha hecho el Cartagena, que sin embargo ha encajado dos tantos más que los jóvenes andaluzces. 26 los locales, por los 24 del visitante.