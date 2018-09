Leonel Pontes: «El Cartagena es un equipo histórico y que tiene ilusión por subir» El técnico portugués del Jumilla, con las bajas de Sylvain y Brito, halaga al Efesé y asegura que «el césped está mejor porque se le ha dado descanso» JOSÉ ORTEGA Jumilla Sábado, 22 septiembre 2018, 02:24

El Cartagena, que entrena Gustavo Munúa es un gigante dormido, y lo que espera el Jumilla es que los albinegros permanezcan en ese estado, al menos, hasta después del partido del domingo, a las 17.30 horas, en el Uva Monastrell. Así lo manifestó el técnico del cuadro vinícola, Leonel Pontes, en la rueda de prensa previa al encuentro. «Es un equipo histórico y que siempre tiene la ilusión de subir. Tiene muy buenos jugadores, con mucha calidad técnica, y nos va a obligar a hacer un trabajo muy duro y muy táctico para ganar el partido», dijo el portugués.

Y es que el FC Jumilla ha sumado únicamente un punto en las dos últimas jornadas y ocupa la decimotercera posición, a solo un punto del descenso. La renta conseguida en el inicio liguero no da para mucho más, por lo que no queda otra que volver a sumar para no caer en la zona baja de la clasificación.

Los de Pontes llegan con las bajas de Sylvain y Alfonso Brito, por lesión y sanción respectivamente. Es duda Migue Marín, que no pudo estar en Don Benito y que ha vuelto a entrenarse esta semana. «Hay que reformular el equipo. No me gusta mucho cambiar pero vamos a jugar con once. Es una oportunidad para otros de demostrar su compromiso y que quieren un lugar en el equipo», explicó Pontes, y añadió que «el césped está mejor porque le hemos dado descanso. Cuanto mejor esté, mejor será para que la gente se identifique con el equipo».