Kuki Zalazar: «Hay equipo para subir» Miguel Ángel Jiménez, de JimboFresh, Kuki Zalazar y Paco Belmonte, en la presentación del jugador. / Pablo Sánchez / AGM La perla de la Academia del Málaga llega para pelear por la titularidad en la mediapunta del Cartagena. Junto al jugador de 19 años, Paco Belmonte presentó la renovación del patrocinio por segunda temporada de la empresa JimboFresh MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Miércoles, 9 agosto 2017, 02:21

Kuki Zalazar llegó al estadio arropado por su familia y después de entrenar por primera vez con sus nuevos compañeros y con Monteagudo, clave en la negociación para que el jugador del Málaga haya sido cedido al Efesé. Es de esos chicos que tienen pinta de futbolista y discurso claro, a pesar de tener solo 19 años.

La sala de prensa se llenó de aficionados y un pletórico Belmonte le presentó como «uno de los mejores jugadores que ha pasado en las últimas fechas por el Cartagonova. Ha tenido ofertas de medio mundo». Las expectativas son muy altas y el futbolista lo tiene claro. Viene a pelear por un puesto y elige Cartagena por una razón fundamental.

«Desde que me llamaron el primer día apostaron fuerte por mí y me mostraron mucha confianza. Monteagudo habló con mi padre y le dijo que me quería aquí y terminé de decidir. He visto que tenemos un gran equipo y muy buenos jugadores que me han dado una buena bienvenida. Estoy preparado para este reto», indicaba Kuki Zalazar.

«Me gusta que haya competencia, porque ayuda a no relajarse y yo vengo a luchar por un puesto en el equipo»

«Estoy preparado para el reto. Me decidí por Cartagena por la gran confianza mostrada por el míster»

No viene de relleno. «Vengo a pelear por un puesto y lucharé para convencer al míster. La competencia es sana, porque si no la tienes llega la relajación. Es mucho mejor tener muchos compañeros para pelear». Se siente cómodo como media punta, aunque se mueve bien en el ataque y el pasado curso hizo 16 goles, en 31 partidos.

«El objetivo es el ascenso. Tenemos equipo para subir y se están haciendo las cosas bien para conseguirlo», explicó el jugador en su presentación oficial. Si Monteagudo quiere, hoy podrá jugar en el Trofeo Carabela de Plata.

También piensa que se están haciendo bien las cosas el gerente de Jimbo Fresh. La empresa cartagenera apuesta por segundo año por patrocinar al equipo albinegro. «Hace un años nos presentaron un proyecto que nos sedujo y nos vimos en la necesidad de ayudarlos y el rigor, la sensatez, el abrir el club a la ciudad...hacen que otra vez estemos aquí con ellos».

Belmonte mostró el agradecimiento a la empresa y a otras tantas que hacen que los fichajes sean posibles junto a los abonados. Todavía quedan tres o cuatro piezas que llegarán a partir de la próxima semana y muchos será jóvenes menores de 23 años. La operación con Gorka Santamaría sigue lejana, porque sigue esperando ofertas de la 123. El presidente albinegro pedía paciencia. «Con la Liga ya empezada, el mercado seguirá abierto. Hay que tener paciencia y esperar las oportunidades que irán surgiendo. He tenido que escuchar que estábamos haciendo un equipo de circunstancias y demás. Fichajes como el de Kuki hacen que anoche me llamaran para desbloquear una operación que estaba parada».

Hoy, el Trofeo

La cita del verano suele ser el Trofeo Carabela de Plata que este año va ser doblemente especial. En su XLVI edición, el Albacete será el rival como hace dos años y en 2005. Siempre han ganado los albinegros. Sin embargo, este año por encima de lo deportivo estará lo emocional. Miki Roqué recibirá su homenaje. Los que hoy pasen por la puerta de Tribuna Alta par, lo harán por la puerta con su nombre. El acto, que contará con la presencia de sus familiares, amigos y del presidente del Real Betis, comenzará a las 19.30 horas.

Posteriormente, a las 20.30 horas o unos minutos después arrancará la sencilla presentación de los componentes del actual FC Cartagena y a las 21.00 horas se iniciará la lucha por el trofeo pero sobre todo el momento de agradar a los aficionados que verán por primera vez al equipo. Zalazar, Aketxe o Cordero podrían tener sus primeros minutos con la camiseta del Cartagena. Alberto Aguilar tendrá que esperar. Por cierto, que el amistoso previsto para el sábado cambia de escenario y se disputará, a las 19.00 horas, en las instalaciones de La Manga Club. El último rival de pretemporada será el Villarreal B.