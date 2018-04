Juanma: «El Cartagena es el gran favorito»

El 'pichichi' del Badajoz es Juanma García, quien anotó el domingo contra el Jumilla su octavo gol de la temporada. Y así acabó con una sequía de cuatro meses sin marcar. El delantero sevillano, junto al veterano Guzmán Casaseca (siete dianas), es la gran amenaza del conjunto pacense, rival este domingo del Efesé en el Cartagonova (18.00 horas). Viene «cargado de moral» y «con un chute de confianza». Admite que ahora siente «una felicidad absoluta». «Por fin llegó, siento que me he quitado un peso de encima», admite. Juanma no marcaba desde el 10 de diciembre. Cuatro meses sin la adrenalina que da vida al delantero. «Se pasa mal. Te metes en una racha negativa, pero siempre estás con las ganas y esperanza de que llegue el gol», expone.

En el Badajoz ya preparan su visita de este fin de semana a Cartagena. Para el conjunto que entrena Juan Marrero supone un desafío doble, ya que busca dejar la permanencia casi amarrada y sumar el primer triunfo visitante en este 2018. «Es otra final, sabemos que jugamos en el campo del líder y el gran favorito a ganar la Liga», comenta Juanma. Pero él no descarta dar la sorpresa, como ya hizo el Badajoz en el campo del Marbella en la primera vuelta. «El equipo está capacitado para ganar a cualquiera. Ganar al líder en el Cartagonova sería el mejor partido posible para ganar fuera de casa, aún sabiendo que ellos son un grandísimo equipo».

Juanma García, de 25 años y hasta el curso pasado en el filial del Betis, confiesa que su equipo «en casa responde y es de otra categoría, pero fuera no salen las cosas como en casa».