Juan Ignacio acapara regalos, fotos y aplausos Juan Ignacio recibe una placa de manos de Joaquín Martínez Victorio. / J. M. R./ AGM Jueves, 8 febrero 2018, 02:56

El alicantino Juan Ignacio Martínez, extécnico del Cartagena y ahora entrenador del Meizhou Meixian Techand (de la Segunda china), fue el gran protagonista del partido a beneficio del fútbol base cartagenero. Hizo frío, faltó público y el amistoso fue tedioso. Así, todo el calor se lo llevó Juan Ignacio en los momentos previos al inicio del amistoso, cuando fue homenajeado por la AFCT, el FC Cartagena y las peñas albinegras. Tres regalos se llevó, de manos de Joaquín Martínez Victorio, Manuel Sánchez Breis y Miguel Ángel Muñoz, respectivamente.

El público le ovacionó con afecto, reconociendo así el gran trabajo desempeñado por el preparador alicantino en sus dos etapas en el Efesé, entre 2005 y 2006 y entre 2009 y 2011. «El Cartagena ha sido mi trampolín. Yo le debo más al Cartagena de lo que el club me debe a mí. Le estoy eternamente agradecido al Cartagena y sé que algún día me tocará volver. Al regresar al banquillo he sentido cosas muy bonitas, porque aquí fui muy feliz. Ha sido todo muy emotivo y le estoy muy agradecido al club, a las peñas y a la AFCT. Podían haber elegido a otro equipo, pero traen al mío y tienen todos estos detalles conmigo. Es una satisfacción personal sentir el reconocimiento de tanta gente», confesó Juan Ignacio al terminar el partido de anoche.