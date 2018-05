José Gaspar: «Ir a Madrid sin encajar sería muy importante» El extremo quiere repetir en Cartagena su experiencia del ascenso en Huesca M.F. CARTAGENA Viernes, 18 mayo 2018, 03:25

José Gaspar está feliz en el Cartagena y quiere redondear con un ascenso. Reconoce que la plantilla está tranquila y con ganas de que llegue el sábado. «Quizás por haber llegado al final jugándonos mucho nos haya preparado para lo que viene. Será algo parecido. Nos jugamos mucho y sabemos que va a ser complicado».

Pide el máximo respeto para un rival que va a poner las cosas difíciles. «Por nombre no es el Mallorca o el Mirandés, pero hay que tenerles muchísimo respeto. Sabemos, que aunque la gente diga otra cosa, es un buen equipo porque quedar primero en Segunda B no es fácil y hacen las cosas bien. El sábado veremos quién se lleva el gato al agua».

Sabe que no es sencillo, pero él quiere ver al Cartagena en la Liga 123. «Es una categoría muy difícil y solo suben cuatro. Yo he tenido la suerte de subir con el Huesca. Ascender otra vez sería maravilloso y más aquí, que me han tratado genial desde que llegué y es un club que merece estar en categoría profesional», indicó el ex del Hércules. Una de las claves será intentar mantener la puerta propia a cero. «Está claro que es importante mantener la portería a cero. Ir a Madrid sin encajar es fundamental. Tenemos que estar concentrados siempre, porque habrá mucha tensión y un error puede ser fundamental».

Siempre ha preferido la vuelta en casa, pero en esta ocasión cree que es bueno el orden. «Por nuestra forma de jugar nos da igual o incluso es mejor, porque marcamos casi siempre fuera de casa. Nuestra mentalidad es en casa jugar bien, mostrar nuestro nivel y fuera a ver cómo se da el partido».

Para mañana espera «tensión y respeto en los primeros minutos y luego una lucha por marcar cada uno con sus armas, pero tendremos el plus de una ciudad volcada».