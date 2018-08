Fútbol | FC Cartagena Jesús Álvaro, el último soldado de Belmonte Jesús Álvaro. / LV «Sé que Paco cree en mí y no me voy a ningún otro equipo porque estoy en el mejor club de toda la Segunda B», afirma el canario tras 110 partidos con el Cartagena FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 18 agosto 2018, 01:52

Jesús Álvaro (Icod de los Vinos, Tenerife, 1990) está a punto de comenzar su cuarta temporada en el Cartagena, club para el que lo fichó Paco Belmonte tras la agónica salvación de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria debido a que ya lo había tenido a sus órdenes en el Leganés, en el año 2012 cuando el futbolista tenía 21 años y aún pertenecía al Tenerife. Tras 110 partidos con la camiseta albinegra y después de rechazar una gran oferta del Córdoba la pasada Navidad, Jesús Álvaro ha vuelto a desestimar interesantes propuestas (casi todas de equipos importantes de Segunda B) y se convierte ya en uno de los veteranos del vestuario. Junto a Moisés y Cristo, es el que más tiempo lleva en el club. Será, por tanto, uno de los capitanes a partir de ahora, con Moisés, Cristo y Óscar Ramírez. Ayer hizo balance del verano y habló de lo que pasó y de lo que puede suceder a partir de ahora.

«Nunca me he querido ir de aquí. Se han dicho muchas cosas, pero la realidad es que estoy feliz en Cartagena y no me quiero ir a ningún otro club. No ha habido interés fuerte de equipos de Segunda, pero sí de equipos de Segunda B. No obstante, sé que Paco [Belmonte] cree en mí y también sé que estoy en el mejor equipo de todos los de Segunda B. Entonces, ¿para qué irme? Aquí estoy cómodo. Es el sitio donde mejor me han tratado y me siento valorado», apuntó para zanjar los rumores que durante buena parte del verano lo situaron fuera del club.

Osasuna y Almería preguntaron por él nada más terminar la última temporada, pero no llegó una oferta concreta como la que sí tuvo a finales del pasado mes de enero del Córdoba. La desechó y renovó con el Efesé hasta 2020. «Estoy encantado de defender este escudo y con muchas ganas de lograr ese ascenso que ya llevamos tiempo mereciendo», apuntó el lateral que pasó por Tenerife y Las Palmas.

«El palo de Majadahonda fue muy duro y cuesta recomponerse, pero yo creo que lo mejor es no hablar más de aquello»

«Hay que felicitar a la directiva porque han vuelto a hacer un plantillón. Han llegado jugadores muy buenos»

Tenía una «espectacular relación» profesional y personal con Alberto Monteagudo, pero «ya he cambiado el chip» y toca «ir a muerte con Munúa». Sobre las diferencias entre uno y otro, contó que el técnico uruguayo «imprime más carácter en los entrenamientos, está más encima y transmite mucho cuando da la charla previa a los partidos. En el tipo de juego se parecen mucho. Son entrenadores parecidos y tienen la misma filosofía, aunque yo creo que ahora tendremos algo más la pelota. Son dos ideas de juego muy parecidas, aunque con matices», declaró el '3' del Efesé.

«Pinta bien»

¿Y cómo jugará el Cartagena de Munúa? «Él tiene la idea de juego bastante clara. Él quiere que nosotros dominemos, tengamos mucho tiempo la pelota y presionemos alto. Incide mucho en que vayamos a por el balón en cuanto lo perdamos y trabaja también mucho los desmarques de ruptura. Para todo esto se necesita un buen fondo físico y tal vez por eso esta pretemporada está siendo especialmente dura, con mucho trabajo físico. Yo creo que esta filosofía le gustará a la afición y mi sensación es que pinta bien la cosa este año», respondió.

Jesús Álvaro elogió el trabajo de sus jefes, Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis. «Es que te paras a mirar y a la directiva hay que felicitarla, porque han vuelto a hacer un plantillón. Parecía que estábamos muertos por lo que pasó al final de la temporada última y, sin embargo, es justo lo contrario. Yo veo que en el vestuario tenemos la misma ilusión, o más, que el año pasado. Estamos deseando empezar», dijo.

«No miramos al pasado. Tenemos una buena idea de juego, la afición se verá identificada con nosotros y dominaremos los partidos a través de la pelota. Se han incorporado jugadores muy buenos, que nos van a ayudar a mejorar», apuntó Jesús Álvaro. Interrogrado sobre la polémica marcha de Chavero al Ibiza, contestó que «no me ha sorprendido, ya que parece que tenía un club que le ayudaba con su problema personal y entiendo que la familia es lo primero. Si ha decidido eso, espero que le vaya bien y le mando ánimos. Aquí, en el Cartagena, te puedo decir que le han tratado fenomenal, pero cada uno es libre de decidir su futuro».

Por último, el defensa tinerfeño admitió que «el palo de Majadahonda fue muy duro y el recuerdo sigue ahí», pero que lo mejor que se puede hacer es «ir olvidando ya lo que pasó». Porque -añadió- «si te pones a mirar el pasado y a darte latigazos, estás muerto. Lo tenemos que usar para darnos ánimos de cara a esta temporada y ser mejores. Cuesta recomponerse y muchos compañeros, de hecho, se han ido. Pero yo creo que lo mejor es no hablar más de lo de Majadahonda», comentó.