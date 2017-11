Jesús Álvaro y Óscar Ramírez reaparecerán en el Artés Jesús Álvaro golpea la pelota en el entrenamiento de ayer en el campo de la Esperanza. / antonio gil / agm Los dos laterales ya tocan balón y Monteagudo confiesa que «no puedo poner el 'once' que me gustaría en Copa porque nos espera el Lorca» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 29 noviembre 2017, 08:38

Buenas noticias para el Cartagena de cara al partido de Liga del próximo domingo en el Artés Carrasco (17.00 horas), ya que recupera a sus dos laterales titulares, ambos básicos en los esquemas del equipo. Ya estará en condiciones el diestro Óscar Ramírez y posiblemente el zurdo Jesús Álvaro también pueda reaparecer ante el Lorca Deportiva. Monteagudo anunció ayer la vuelta de ambos, quienes ya tocaron balón en el entrenamiento que completó el equipo por la mañana en el campo de la Esperanza.

El albaceteño reconoció que «tenemos cosas por mejorar y sabemos que hay que rendir más, pero también hay que recordar que estamos en la jornada 16 y somos líderes, igual que el año pasado. Hemos hablado tras el partido contra el Betis y hemos hecho autocrítica, ya que todos sabemos que estamos fallando en el Cartagonova ante rivales con los que no hay que fallar. No podemos perder ese partido de esa forma. Todo se derrumbó en los diez últimos minutos por la expulsión de Josua Mejías, justo cuando mejor estábamos».

De cara al duelo de esta tarde contra el Sevilla, admitió que «me gustaría llegar en otro momento y en otras condiciones. Llegamos muy justos de efectivos y con el temor de que se nos pueda lesionar alguien más. No puedo poner el 'once' que me gustaría en Copa porque nos espera el domingo un partido muy duro en el campo del Lorca», confesó Monteagudo, quien adelantó que Tote y Óscar, del filial, tendrán minutos. Además, deslizó que titulares como Míchel Zabaco, Aketxe, Chavero o Hugo Rodríguez no jugarán los 90 minutos ante el Sevilla.

En otro orden de asuntos, el Cartagena B recibe esta tarde al Ontinyent, cuarto en el grupo III de Segunda B, en la ida de la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación. El duelo se juega en el campo de Ciudad Jardín, a partir de las 16.00 horas, con entrada gratuita para abonados y de 5 euros para no abonados. Lillo no puede contar con Adama, Mauro, Tote y Óscar.