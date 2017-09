Jesús Álvaro: «Hay mejor equipo que el año pasado» Jesús Álvaro, ayer en la puerta del gimnasio del Cartagonova. / Antonio Gil / AGM «Tenemos más velocidad, llegamos con más gente arriba y materializamos más ocasiones de gol», destaca el lateral canario FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 13 septiembre 2017, 08:02

Jesús Álvaro (Icod de los Vinos, Tenerife, 1990) ha comenzado su tercera temporada en el Efesé a todo trapo. Con su gol en el último minuto de la prórroga ante el UCAM permitió al equipo avanzar hacia la segunda ronda de la Copa del Rey y se quitó el mal sabor de boca de la mala tarde que había vivido tres días antes en El Ejido, donde no estuvo a su nivel. En las dos semanas siguientes semanas, con exhibiciones ante UCAM, Mirandés y el pasado sábado en La Condomina (de nuevo ante el UCAM), el lateral canario ha recuperado sus mejores sensaciones y vuelve a ser absolutamente determinante en una categoría que se le queda pequeña. Para muchos (cada vez más), es el mejor '3' de Segunda B. En lo personal, la vida le sonríe. Va ser padre de una niña, que será cartagenera como su novia. Le brillan los ojos.

«Estamos haciendo las cosas bien y el inicio es muy ilusionante. El palo que nos llevamos al final de la temporada pasada en Barcelona fue muy duro. Y el verano fue complicado. Se fue [Quique] Rivero a su casa. Se fue Gonzalo [Verdú] al Elche por un problema con el club y la cosa se puso así. No obstante, yo siempre confié en Paco [Belmonte] y Manolo [Sánchez Breis]. Yo estoy aquí por ellos. Renové [hasta 2019] muy pronto, en marzo, porque yo soy una persona que me fío de gente como Paco y Manolo. Desde el primer día que estoy aquí no me han fallado y sabía que iban a volver a hacer un buen equipo y que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado», cuenta Jesús Álvaro sobre lo que ha vivido en los últimos meses.

En su opinión, «este año hay aún mejor equipo que el año pasado. Hemos mejorado en la zona de arriba. La temporada pasada nos costaba mucho materializar las ocasiones y ahora estamos siendo mucho más verticales y eficaces, con una media de más de dos goles por partido. Hacemos daño en juego posicional, como antes, pero lo bueno es que ahora también hacemos mucho daño en las contras. Tenemos más velocidad, llegamos con más gente arriba y materializamos más oportunidades de gol. Eso es una buena señal, ya que todos esperamos que esta temporada sea por fin la del ascenso y que el año que viene podamos jugar en Segunda», explica el '3' del Efesé, quien ya suma 76 partidos con la camiseta albinegra.

Volviendo a lo personal, cuando renovó en marzo por el Cartagena se firmó una cláusula por la que quedaría libre para firmar por un club de superior categoría si le llegaba una oferta antes del 15 de julio. «Hubo interés de algunos equipos de Segunda, pero tampoco se concretó nada. Y la verdad es que yo en Cartagena estoy muy bien y sabía que este año íbamos a tener otro equipazo», confiesa. La temprana renovación por tres años de su paisano Cristo Martín fue un bálsamo. «Me llevo muy bien con él, es un gran amigo y fue una alegría saber que él se quedaba. Ojalá podamos seguir jugando muchos años juntos en el Cartagena, y en superior categoría».

Acerca de la competencia que hay en la plantilla, entiende que «es muy bueno que haya recambios de garantías en todas las posiciones y que cuando haya cambios en la alineación no se note». Pone como ejemplo el notable debut del central venezolano Josua Mejías el pasado sábado en Murcia. «No me sorprendió porque le había visto entrenar y sabía que iba a cumplir, pero lo cierto es que para ser su primer partido lo hizo perfectamente», apunta sobre la actuación del defensa internacional sub 20 con su país.

Primero, la Liga

El canario aún no piensa en el duelo del próximo miércoles en Talavera de la Reina. «El sábado tenemos un partido muy importante y la Liga no podemos olvidarla. Primero hay que pensar en el sábado y luego tenemos unos días para preparar ese partido de Copa del Rey. Sabemos que es muy importante para todos, pero no podemos despistarnos contra el Villanovense. En casa, además, hay que intentar sumar todos los puntos posibles». Admite que «de momento no he visto nada del Villanovense y muy poco de otros equipos. Pienso que hasta que no llevemos diez jornadas no vamos a saber exactamente qué rivales tendremos en la zona de arriba. De momento, lo que más me sorprende es que el Écija esté tan arriba, ya que es un recién ascendido. Pero es pronto para sacar conclusiones».

Por último, Jesús Álvaro reconoce que «estamos recibiendo muchos goles y es importante que en el último partido fuéramos capaces de dejar nuestra portería a cero. No obstante, si analizas los goles que nos han marcado casi todos han sido golazos en los que poco se pudo hacer para evitarlos. Lo mejor es no encajar, pero también te digo que nosotros arriba tenemos mucha pólvora y que ya firmo que me hagan dos goles en cada partido si nosotros siempre metemos tres».