Fútbol | FC Cartagena Jesús Álvaro: «Somos más fuertes que el año pasado y ahora no van a temblarnos las piernas» Jesús Álvaro posa con la camiseta que le regaló ayer el club por sus 100 partidos. / Antonio Gil / AGM Jesús Álvaro confesó que rechazó la suculenta oferta que el Córdoba le hizo el pasado mes de enero, porque «mi ilusión es jugar cien partidos más con el Cartagena, pero en una categoría superior» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 8 marzo 2018, 10:05

El lateral tinerfeño Jesús Álvaro, de 27 años, cumplió el pasado domingo 100 partidos con la camiseta del Cartagena, convirtiéndose de este modo en el 14º futbolista que llega a esta cifra en la historia del actual Efesé, fundado en 1995 y heredero de los anteriores. Así, el club organizó ayer un sencillo acto en el que el mánager general, Manuel Sánchez Breis, le entregó al futbolista una camiseta con su nombre y con el número 100 en la espalda. Y luego, el canario atendió a los medios en una comparecencia en la que se mostró muy optimista acerca de las posibilidades de ascenso del Efesé y calificó de «sobresaliente» el rendimiento de su equipo durante esta temporada.

«El equipo está unido y andamos por el buen camino. Somos más fuertes que el año pasado, tenemos una mentalidad distinta y ahora no van a temblarnos las piernas [en las diez últimas jornadas]. Esta es una temporada completamente diferente a la pasada, empezando porque es otra plantilla y creo que somos mucho más fuertes como equipo que hace un año. En el vestuario nos animamos mucho y todos sabemos que estamos en una situación idónea para ascender. Lo tenemos a huevo y no podemos dejar escapar esta oportunidad», señaló Jesús Álvaro.

Sobre la diferencia entre el rendimiento del equipo en casa (27º clasificado de toda la Segunda B) y fuera (primero de los cuatro grupos junto al Fuenlabrada), el '3' del Cartagena opinó que «no hay una causa definida y clara que lo pueda explicar, aunque yo también creo que el factor suerte influye. Contra el Mérida debimos ganar y contra el Marbella no merecimos perder. Es verdad que fuera de casa arriesgamos menos, metemos un gol porque al final tenemos pegada y finalizamos los partidos defendiendo bien y llevándonos los tres puntos. Pero para nosotros es un placer jugar en nuestro estadio, con nuestro público y en unas condiciones que son de superior categoría. El Cartagena es el mejor club de Segunda B y creo que estamos preparados para dar el salto a Segunda».

«De todo lo que he hecho, me quedo con el gol que le marqué al Murcia de cabeza. Significó mucho»

«Me siento en deuda con Alberto Monteagudo. Me ha hecho crecer como jugador y como persona»

El 'no' al Córdoba

De hecho, Jesús Álvaro confesó que rechazó la suculenta oferta que el Córdoba le hizo el pasado mes de enero, porque «mi ilusión es jugar cien partidos más con el Cartagena, pero en una categoría superior». En este sentido, recordó que fichó por el Cartagena tras descender a Tercera con el filial de Las Palmas y «en estos dos años y medio hemos crecido juntos el club y yo, hasta el punto de que me siento totalmente identificado con el proyecto». Añadió que «el club, a través de Paco [Belmonte] y Manolo [Sánchez Breis], cada día hace que me sienta muy valorado y que yo sea una parte de todo esto. Y al final eso es lo más bonito que puede tener un jugador de fútbol».

Interrogado sobre si el hecho de que su pareja vaya a dar a luz en un par de semanas fue determinante para decir 'no' al Córdoba, contestó con un «no» rotundo. Quedarse en el Efesé tuvo que ver «con la idea de proyecto y lo identificado que me siento con lo que estamos haciendo desde que llegué», alegó. Y también le da mucha importancia a la especial relación que tiene con el entrenador, Alberto Monteagudo. «Me siento en deuda con él. Me ha hecho crecer como persona y como jugador. Con él lo he jugado todo, hablamos bastante y desde el primer momento que llegó me ha aportado muchísimo», explicó sobre su relación con el entrenador manchego.

Ha marcado pocos goles con la camiseta del Efesé (5), pero casi todos muy especiales y en partidos importantes. Él se queda con el que le hizo a Biel Ribas en el último derbi. «De todo lo que he hecho, me quedo con el gol al Murcia. Había mucha gente en el Cartagonova en ese partido, marqué de cabeza como si fuera Puyol y ese gol significó mucho», contó el lateral tinerfeño.

El próximo jugador albinegro que se convertirá en centenario es su amigo y paisano Cristo Martín, quien suma ya 94 partidos con el Cartagena. El domingo fue suplente por vez primera en muchísimo tiempo. «El míster cuenta con él, se lo ha demostrado y volverá a jugar. Es normal que ahora esté jodido», dijo Jesús Álvaro sobre Cristo.