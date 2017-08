FC Cartagena Isaac Aketxe: «Estoy donde quería estar» Aketxe sale al campo, junto a Manolo Breis. / Pablo Sánchez / AGM El nuevo delantero del FC Cartagena promete esfuerzo y sacrificio para ayudar al máximo al equipo albinegro. En las próximas horas Kuki Zalazar será albinegro, aunque la muerte del coordinador de la cantera del Málaga ralentiza la operación MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Martes, 8 agosto 2017, 08:12

El Cartagena ya le quiso fichar el año pasado y fue imposible. Desde el club le consideran un lujo y Aketxe, que ya se ha unido al grupo, quiere devolver con su trabajo la confianza que la entidad ha depositado en él.

La negociación a tres bandas ha ralentizado su llegada, pero al final está convencido de que ha escogido la mejor opción para su futuro. «Han sido unas largas negociaciones, pero al final estoy donde quería estar y lo hago con muchas ganas y mucha ilusión. La decisión la tomo yo, pero había más gente en las gestiones porque pertenezco a otro club. Yo estoy contento. Los clubes llegaron al acuerdo y yo solo quiero jugar. Yo lo que tengo que hacer es integrarme lo más rápido posible», explicó el primer 9 del Efesé.

Su posición es la de delantero centro, aunque su intención es ayudar en lo que pueda. «A mí me gusta jugar arriba, pero es el míster el que decide. Yo lo que quiero es jugar y aportar lo máximo». También Monteagudo lo quiere para jugar en la punta del ataque y en él depositan la esperanza goleadora de este nuevo Cartagena.

«Todo jugador quiere aprovechar la Segunda, pero estoy muy contento de estar aquí»

«El sistema del míster gusta a todos los futbolistas y espero amoldarme pronto»

Quería quedarse en el Albacete para disfrutar de la Segunda División, pero le tocará intentar conseguir otro ascenso. «Todo jugador quiere dar el salto. Yo tuve la oportunidad después de un año duro y quería hacerme con un hueco para jugar en Segunda División»

Su pasado curso terminó con un ascenso, pero empezó de la peor manera posible. «Fue una temporada atípica. Nada más llegar tuvieron que intervenirme. Luego tuve una lesión en el recto y me tuve que volver a operar para no tener más problemas en el futuro. Todo eso me acarreó dificultades para luchar por el puesto». Sus problemas están totalmente olvidados y comienza una nueva etapa que espera sea muy satisfactoria.

Llega con muchos entrenamientos y partidos que le hacen tener buenas sensaciones. También le gusta la idea de fútbol de su nuevo entrenador. «La forma en la que se vive el fútbol aquí es un plus y estoy contento de vestir al camiseta. El juego del cartagena y la idea de Monteagudo gusta a todo jugador y espero amoldarme pronto». Está deseando marcar sus primeros goles con el Efesé, pero espera que sobre todo lleguen en la competición liguera, que arrancará el 20 de agosto en casa.

En otro orden, Manolo Breis explicó ayer las necesidades del equipo en lo que resta de mercado. Abrió la posibilidad de que el club no complete la última plaza senior que de momento tiene libre. Quieren incorporar un central sub 23, un hombre para la banda zurda, un delantero y un media punta.

El próximo en llegar

Ese último será Kuki Zalazar. Todo está listo para que traiga sus maletas hasta Cartagena, aunque la muerte del responsable de la Academia del Málaga en la noche del domingo, retrasó la finalización de la gestión. Le quieren como media punta, aunque Paco Belmonte reconocía ayer que en la Selección nacional ha jugado como 9 y puede ser otra opción goleadora para Monteagudo. Hizo 16 goles en 31 partidos en Tercera, pero su progresión se estancó y por eso el Málaga le cede para que empiece a jugar en Segunda División B.

El Cartagena terminó convenciendo al jugador y a su padre y también al Málaga, con el que el joven futbolista tiene contrato todavía.

Entre los jóvenes valores que ya están en el Efesé, Breis aclaraba ayer la situación de Moussa y la de Adama, que tendrá ficha con el filial. «Moussa es un futbolista que vine a ganarse el puesto y si lo gana puede dejar hasta Aketxe en el banquillo. Aquí hay que ganarse las cosas. Estará en la primera plantilla o el filial. Tendrá lo que merezca. Y Adama ya habéis visto que está súper bien y que puede pelear. Si no va convocado con el primer equipo jugará con el filial, porque no queremos tenerlo parado», explicaba el director general de la entidad albinegra.