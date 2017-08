Fútbol | FC Cartagena Isaac Aketxe será el '9' del Cartagena Isaac Aketxe, en el partido frente al Villarreal B, hace unos días. / Albacete Balompié El delantero vasco firmará su contrato con el Efesé en las próximas horas y llegará cedido desde el Albacete de Segunda MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 6 agosto 2017, 10:16

El FC Cartagena ya tiene el sí de su 9. En las próximas horas todo estará listo para poder anunciar oficialmente el fichaje de Isaac Aketxe. Es una de esas operaciones típicas de cada verano que depende del día se acercan o se alejan. De estar casi hecho, la inclusión de otras ofertas, estuvieron a punto de dejar sin fruto la negociación cerrada con el Albacete.

La decisión era del propio futbolista, que tiene dos años más años de contrato con el club manchego, y parece que finalmente ni Burgos, ni Recreativo de Huelva, ni otro equipo de los que se interesaron por Aketxe se llevarán el gato al agua. Se convertirá en jugador del FC Cartagena.

Su estancia en Pinatar ha propiciado un acercamiento definitivo que le va a convertir en jugador del Efesé. Era lo que buscaba el club. No será el último, pero será su hombre gol. Monteagudo estará contento, porque el jugador vasco no viene solo de estar entrenando con el Albacete, sino que ha jugado los amistosos y lo que es más importante ha marcado goles, por lo que vendrá más animado y demostrando que a un goleador no se le olvida marcar, aunque haya tenido una temporada llena de contratiempos.

En las últimas semanas le ha hecho tres tantos a La Roda y uno al Villarreal B. Esa es su esencia y parece que la tiene intacta después de un año complicado en el que no consiguió jugar lo que se esperaba tras su llegada al Albacete.

Jugó como suplente ante el UCAM hace unos días y ayer ya no estaba incluido en la lista de convocados del Albacete que volvió a jugar en el complejo de San Pedro del Pinatar en el que han estado concentrados. Una enorme señal de que su destino está escogido y pronto podrá trabajar con los albinegros.

Se estaban ultimando los detalles de la operación y por eso el jugador no llegó con el resto de sus compañeros al campo para ver a los de Aira en acción. A pocos metros estaba jugando el Efesé su partido ante el Baniyas.

Será una cesión, porque le quedan dos años de contrato con el club manchego, que parece que no tenía la intención de desprender del futbolista para siempre.

El Cartagena necesita gol y Aketxe necesita recuperar al futbolista goleador de la Cultural Leonesa. En su primer año hizo 20 goles y en la segunda acertó 12 veces en la diana. En Albacete tuvo una tremenda mala suerte, porque unos abscesos en el glúteo le hicieron empezar tarde la temporada y le privaron de tener continuidad cuando entraba en los planes de José Manuel Aira.

En este pasado curso, marcó dos tantos en la Copa del Rey (Uno antes sus ex de la Cultural) y uno en la competición liguera, pero sin duda marcó un gol que pudo valer medio ascenso para sus compañeros y para él, aunque no pueda disfrutarlo este año. En tierras manchegas no lo olvidarán y él intentará repetir la gesta este año. Hay muchos aficionados que no querían que el futbolista saliera de la entidad.

Suyo fue el gol que forzó la prórroga en la segunda eliminatoria frente al Atlético Baleares. Salió del banquillo y un cabezazo suyo devolvió las esperanzas a un equipo que terminó pasando la eliminatoria y ascendiendo a la Liga 123 tras vencer al valencia Mestalla de Curro Torres. Este año repetirá objetivo con el FC Cartagena y buscará cifras parecidas a sus registros en león, que le hicieron ídolo en La Cultural.

Primero firmará Aketxe, pero en los próximos días llegarán más jugadores que probablemente, en alguno de los casos, estén para jugar el Trofeo Carabela que es la presentación oficial del equipo ante sus aficionados y el primer choque en el Cartagonova.

El club busca la cesión del Kuki Zalazar del Málaga y parece que sigue teniendo muchas opciones para venir. Sería un sub 23 de mucha calidad, procedente del Atlético Malagueño. Con respecto a los que ya habían llegado sigue sin debutar Alberto Aguilar y ayer tuvo unos minutos Poley.

La próxima prueba será en el Trofeo. Aketxe se verá las caras con sus excompañeros del Albacete. Será una cita especial para él y para el recuerdo de Miki Roqué, al que se le tributará un homenaje. Las entradas costarán 10 euros en Tribuna Alta y cinco euros en el resto del campo.