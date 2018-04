Ilusión y drama en Sevilla Jesús Álvaro y Cordero, en el reciente derbi ante el Real Murcia. / Guillermo Carrión / AGM El Cartagena, con la duda de Jesús Álvaro, busca el liderato ante un Betis B que estará virtualmente en Tercera si no gana hoy FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 21 abril 2018, 03:39

Las dos caras del fútbol, en solo 90 minutos. Las dos caras de la vida, en un solo partido. Cuando la felicidad y la tristeza dependen de un solo resultado, las cosas se igualan de tal modo que hacer un pronóstico más o menos fiable es absolutamente absurdo. Porque el Cartagena busca tres puntos para adelantar de una vez por todas al Marbella y hacerse con el liderato. Sería un escenario idílico, con solo tres jornadas más por delante. Y porque el filial del Betis los busca para seguir vivo en la lucha por la permanencia. Si no los consigue, esta misma tarde estará virtualmente descendido a Tercera División.

Si el que no los suma es el Efesé -y además sí lo hace el Marbella en El Ejido-, el primer puesto se pondrá muy cuesta arriba e incluso peligraría el segundo, con el Murcia enrachado y pisando los talones del cuadro que entrena Alberto Monteagudo. El choque de esta tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como todos los que el Cartagena afrontará en este tramo final, es a vida o muerte. La diferencia con los tres que vendrán después es que el rival también se juega hoy el trabajo de todo el año en 90 minutos.

Betis Deportivo Pedro López; Juanjo, Blanco, Nacho, Pozo; Jaime, Gracia, Kaptoum; Tellado, Aitor Ruibal y Baena. FC Cartagena Pau Torres; Óscar Ramírez, Moisés, Mejías, Jesús Álvaro; Cordero, Chavero; Cristo, Rubén Cruz, Hugo; y Aketxe. Árbitro Ruipérez Marín (manchego). Campo y hora Ciudad Deportiva Luis del Sol. 17.00 horas. '7TV'.

«Llevamos varias jornadas sin perder, pero es cierto que los empates no nos sirven en esta situación. Pero no nos vamos a rendir. El escudo que defendemos es muy grande y, solo por eso, hay que terminar muriendo. Si después no llegamos a conseguirlo por la causa que sea y morimos, tocará afrontarlo. Pero aquí nadie va a bajar los brazos», dijo ayer el entrenador del Betis Depotivo, José Juan Romero.

Añadió que «el Cartagena es el equipo más completo de la categoría. A lo mejor hay equipos que pueden tener a nivel individual algún jugador mejor o peor, pero a nivel de conjunto el Cartagena es completísimo. En la ida ganamos en su campo [es la única victoria de los verdiblancos a domicilio de todo el campeonato] porque hicimos un partido muy inteligente», recordó Romero.

Cordero, apto

Alberto Monteagudo se ha llevado a Sevilla a 19 jugadores, debido a que Jesús Álvaro sufre unas molestias musculares. Dependiendo de sus sensaciones en el calentamiento, el lateral tinerfeño estará o no en el 'once' inicial. Morros está en la convocatoria por si acaso. El que está completamente recuperado de sus dolores abdominales es el medio Miguel Ángel Cordero, quien tiene muchas opciones de regresar al equipo. Sergio Jiménez, goleador ante el Badajoz, se lo ha puesto difícil al técnico, en cualquier caso.

Vuelve a la lista José Gaspar, tras perderse los dos últimos partidos por culpa de su expulsión ante el Extremadura, cuando estaba en el banquillo. Sigue siendo baja Míchel Zabaco y también se han quedado fuera de la convocatoria, por decisión técnica, Kuki Zalazar y Dani Abalo.