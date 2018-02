Hugo Rodríguez: «Este domingo tenemos el partido más importante de toda la temporada» Hugo Rodríguez, en el partido contra El Ejido. / J. M. Rodríguez / AGM El jerezano aplaude la actitud de los que no están teniendo minutos. «No ponen una mala cara y aprietan mucho en cada entrenamiento», afirma FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 23 febrero 2018, 01:51

Hugo Rodríguez, extremo jerezano del Cartagena, confesó ayer que el partido de este domingo ante el Marbella «es el más importante de toda la temporada». Recordó que «ellos tienen buen equipo, están en una buena dinámica y han sabido sobreponerse al ingreso en prisión de su presidente». Añadió que «necesitamos a nuestra afición este domingo, para que nos empujen en los momentos más complicados. Es un partido de 'playoff' y si logramos ganarlo vamos a dar un golpecito en la mesa. Estamos preparados y hay que hacer bueno el factor campo contra nuestro principal rival en estos momentos».

El atacante, de 28 años y formado en la cantera del Sevilla, celebró el pasado lunes en Córdoba, con un partidazo ante el filial blanquiverde, su reciente renovación hasta 2019. «Yo tenía una cláusula en mi contrato que ponía que si jugaba 25 partidos más de 45 minutos, se renovaba automáticamente sin importar la categoría. Estoy muy contento por cumplir ese objetivo y es muy importante haber llegado a esa cifra estando aún en febrero», indicó un futbolista que lleva cuatro goles y once asistencias en lo que llevamos de campeonato.

Es uno de los fijos para Alberto Monteagudo, quien le está dando una confianza que pocas veces le dieron en sus anteriores clubes. De hecho, a falta de doce jornadas, ya lleva casi los mismos minutos jugados este año en el Cartagena que los que terminó acumulando el curso pasado en el Mérida. «Tenía bastantes ofertas en verano, pero no dudé en venir a Cartagena porque sabía que el entrenador tenía un modelo de juego que iba muy bien con mis características. Por mi estilo de juego, sabía que me venía bien el modelo de fútbol que Monteagudo propone en Cartagena. Quise venir a un club que además es de los más grandes en Segunda B y siempre es candidato al ascenso. Están saliendo muy bien las cosas y estoy ilusionado en que todo siga así. No hay que bajar el rendimiento», apuntó.

«Quise venir porque sabía que el estilo de juego de Monteagudo me venía bien. Estoy contento»

«Los amaños son una lacra que mancha el fútbol español y hay que ser tajante para erradicarlos»

Mantener el nivel

Está contento por el hecho de ser uno de los jugadores más utilizados por Monteagudo. «Las cifras están ahí y demuestran que hay confianza en el trabajo del día a día. Estoy contento porque sé que estoy en una plantilla en la que no es fácil entrar cada domingo. Hay mucha competencia y en mi posición hay jugadores muy buenos. Es verdad que este año apenas he tenido un par de lesiones leves y me estoy cuidando mucho para poder mantenerme todo el año en este nivel. De todas maneras, es verdad que la confianza que están depositando en mí en el Cartagena es muy importante», dijo.

A Hugo Rodríguez también le preguntaron ayer, durante la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento realizado por el equipo a puerta cerrada en el estadio Cartagonova, por la 'Operación Pizarro', que ha desmantelado esta semana una trama dedicada a amañar partidos de fútbol de Segunda B y Tercera División para ganar dinero con apuestas deportivas. El lunes fueron detenidos 31 personas, casi todos futbolistas de Segunda B y Tercera. Uno de los arrestados fue Juan Carlos Ceballos, capitán del Efesé hasta hace unas semanas y con quien Hugo Rodríguez siempre hizo buenas migas.

«Me falta información y no me gusta nada tratar este tema. No sé exactamente qué ha pasado porque la verdad es que todo ha ocurrido muy rápido. Cuando estalló toda la historia, nosotros estábamos en el hotel, concentrados en el partido que teníamos por la noche contra el Córdoba B. Al final, esto es una lacra que mancha el fútbol español y hay que ser tajante para erradicarla, pero insisto en que no quiero hablar sin conocer bien el tema», contestó el exterior jerezano.

Por último, se refirió a sus compañeros que apenas están teniendo minutos en las últimas jornadas. «Están teniendo un comportamiento magnífico. Es gente veterana, cualificada para jugar de inicio en este equipo. No están teniendo minutos y no ponen una mala cara y se toman cada entrenamiento muy en serio. Trabajan bien, aprietan mucho y aumentan la competitividad en el grupo. Con la edad que tienen algunos, podrían tener otra actitud. Pero es importante para el grupo que estén involucrados como el que más. Siempre les digo que esto da muchas vueltas, hay que tener la cabeza fría, seguir trabajando, esperar tu momento y aprovecharlo cuando llegue tu oportunidad».

En otro orden de asuntos, ayer se confirmó el horario del próximo partido a domicilio. Se jugará a las 18.30 horas del domingo 4 de marzo en el campo de Bahía Sur, ante el San Fernando. Será televisado por '7TV'.