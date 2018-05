Hugo reparte ilusión, compromiso y hasta números al excapitán Ceballos Hugo Rodríguez atiende a algunos abonados tras su rueda de prensa. / j.m . rodríguez / agm El futbolista albinegro ve una eliminatoria muy equilibrada y lamenta que no pueda acudir un número mayor de aficionados del Efesé M. F. CARTAGENA Jueves, 24 mayo 2018, 03:30

Son demasiados años peleando en la categoría de bronce. Busca un destino mejor y a Hugo Rodríguez, el de la Liga 123 le parece el mejor viaje posible para el fin de semana. Lo quiere por la vía rápida. Sabe de las dificultades, pero apuesta por las fortalezas de un gran visitante como es el Efesé y sueña con hacer un gol que marque la diferencia.

Dice el andaluz que las sensaciones del vestuario albinegro son buenas y que ellos ya sabían del potencial del Rayo Majadahonda.Ve una eliminatoria muy equilibrada. «La veo al 50%, aunque tenemos el comodín de que nos vale el empate. Iremos a ganar, porque hemos demostrado nuestra capacidad como visitantes. Nosotros ya sabíamos lo que era el Rayo Majadahonda y allí en su campo hará lo mismo. Llevamos un resultado positivo para soñar allí. Será un partido difícil, porque te lleva a Segunda División». Recuerda que el cero a cero generaría incertidumbre y van dispuestos a marcar. Sabe que para ello están Aketxe y Rubén Cruz, pero se apunta él. «No podemos renunciar a ir a marcar con el potencial que tenemos y no solo Rubén y Aketxe. A balón parado el equipo es un filón. Son partidos en los que siempre hay un gol de alguien que no esperas y por ejemplo yo o Josua, que no se ha estrenado. Da igual porque subimos todos o no mantenemos todos. Estamos a 90 minutos de hacer historia», indica.

El futbolista que ya ha renovado no piensa en la posibilidad de necesitar repesca para alcanzar la gloria. «Yo ahora mismo no lo contemplo. Todo lo que no sea ascender no lo pienso. No es falta de respeto, porque yo lo que tengo que pensar es que tengo noventa minutos para estar en Segunda. Si luego no se da, después de recuperarme pienso que tengo otra oportunidad. Me lavaría la cara y me comería al que me toque. No lo contemplamos. Tenemos mucha ilusión y ganas. Llevo muchos año buscando esta oportunidad. A mí me tienen que matar el domingo para no estar en Segunda».

«Estamos a noventa minutos de hacer historia y vamos a ir a por la victoria en Majadahonda»

Para el viaje del domingo habría necesitado muchas más entradas. Las suyas irán para sus familiares. Lamenta que se vayan a quedar aficionados sin poder ver el partido. «Es una pena que no haya un aforo más grande, porque esta afición se merece que puedan viajar los máximos posibles y vivir con el equipo. Han viajado mucho. Nunca hemos estado solos y es una pena. Queremos subir para que no tengan el año próximo ese problema de aforo. Eso es lo que queremos entregarle a los aficionados».

Ayer le pusimos a despachar aficionados y tuvo el reencuentro con el excapitán Ceballos, que también apuntó sus carnets para el sorteo. El futbolista tiró de gracia y de desparpajo y apuntó en la larga lista a varios ilusionados abonados de la entidad. Quién sabe si su suerte ha dependido del desequilibrante jugador albinegro.