«Hicimos mucho para ganar» Monteagudo y su segundo, Juanlu, saludan a Chema Mato, medio del Mérida. Monteagudo confiesa que «no he quedado satisfecho tras jugar con dos puntas porque dejamos mucho espacio»

El Cartagena solo empató ante el Mérida y ve cómo sus perseguidores se le aproximan mucho en la tabla. Esto no preocupa por el momento a Alberto Monteagudo, quien ayer recordó que «esto es Segunda B y desde el principio sabemos que no vamos a pasearnos». En su opinión, «el grupo cuarto siempre es muy complicado y lo único que vale es llegar a la última jornada en la posición en la que estamos ahora mismo. Por supuesto que nos gustaría estar más sueltos y vamos a trabajar en las próximas jornadas por sumar de tres en tres y seguir líderes». El Efesé acumula ya ocho jornadas consecutivas en lo más alto de la clasificación. Ha llegado a tener cuatro puntos de ventaja con respecto al segundo. Ahora le saca uno al Marbella, que ayer también empató sin goles en su visita al campo del filial de Las Palmas.

Sobre el desarrollo del partido, Monteagudo señaló que «hicimos mucho para ganar, empezamos bien y fuimos muy superiores al rival. Ellos vinieron a hacer su partido y les salió bien. Yo prefiero otro tipo de fútbol y entiendo el juego de otra manera, pero cada uno tiene su manera de hacer las cosas. En el minuto uno ya le dije al juez de línea que estuviera atento con las pérdidas de tiempo y la verdad es que se interrumpió mucho el juego».

Aún así, el preparador manchego indicó que «tuvimos cuatro o cinco oportunidades bastante claras y en el primer tiempo me gustó el juego de mi equipo. En el segundo tiempo hemos estado más espesos. Metí a Aketxe y luego a Moussa porque quería jugar con dos delanteros. Estábamos llegando mucho y metíamos balones al área. Necesitábamos rematadores. Pero no he quedado satisfecho tras jugar con dos puntas porque dejamos mucho espacio y perdimos un poco el medio». Monteagudo recordó que «en Segunda B el que marca primero suele ganar el partido y aunque somos un buen equipo, de nada sirve si no metes las ocasiones que creas».

Loren: «Había que hacer esto»

Por su parte, Loren Morón, entrenador del Mérida, afirmó que «había que hacer esto y el plan habría salido incluso mejor ante uno de los mejores equipos de la categoría, si metemos el gol que buscamos en el segundo tiempo. Es lo que veníamos trabajando, entrar por las bandas tras robo, ya que tienen muchos problemas por la izquierda porque su lateral es ofensivo. Y en la segunda parte hemos tenido esas contras».

Destituyen a los técnicos de Recre y Hércules Siguen cayendo entrenadores en los cuatro grupos de Segunda B. Ayer hubo despidos en dos de los clubes más grandes de la categoría, los históricos Recreativo de Huelva y Hércules de Alicante, ambos con pasado reciente en Primera División. En tierras onubenses fue destituido Ángel López, tras la derrota de su equipo en La Línea de la Concepción (2-0). Él sustituyó a Casquero a principios de noviembre y tras un inicio ilusionante (con cuatro victorias consecutivas) se ha ido hundiendo. Deja al Recreativo al borde del descenso, en el puesto 15º, a dos puntos del Jumilla, el primer equipo que bajaría a Tercera División en estos momentos. También hubo cese en Alicante. La directiva del Hércules destituyó anoche a Claudio Barragán tras el empate ante el Ebro (0-0) en el Rico Pérez. Claudio llegó en octubre, relevando a Siviero. Los alicantinos llevan seis jornadas sin ganar y son novenos en el grupo III. Están a seis puntos de la cuarta plaza y a ocho del descenso. Volviendo al grupo IV, con el de Ángel López en el Recreativo, ya han sido despedidos un total de trece entrenadores en este curso.