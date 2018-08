Fútbol | FC Cartagena Gracia: «El Cartagena siempre fue el equipo de Segunda B que más me llamaba la atención» Julio Gracia camina junto a Manuel Sánchez Breis, ayer por la tarde. / J.M. Rodríguez / AGM El medio cedido por el Betis sabe que Quique Setién lo tiene en cuenta y confiesa que «hacerlo bien aquí puede ser clave para mi futuro» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 29 agosto 2018, 01:56

Tímido, arropado por media docena de familares, sonriente y parco en palabras, Julio Gracia, centrocampista de 20 años cedido al Cartagena por el Betis, avanzó ayer en su presentación que viene «para ayudar» desde este domingo. El Cartagena, tras la lesión de Queijeiro y la inactividad de Vitolo durante todo el verano, necesita piezas nuevas para su centro del campo de manera urgente. No hay tiempo para aclimatarse y el proceso de adaptación tiene que reducirse a unos pocos días, los que van desde hoy hasta el partido del domingo en Don Benito. Lo sabe el joven medio sevillano, internacional sub 19, quien ayer se ofreció a Munúa para entrar en el 'once' este mismo fin de semana. «Llevo todo el verano con el primer equipo [del Betis], entrenando y jugando muchos minutos. Solo he parado este fin de semana para preparar la mudanza y venirme para Cartagena», explicó Julio Gracia.

Tiene claro que «aquí he venido para aprender, para dar un paso más en mi periodo de formación y crecer junto al club. Que nos vaya bien a las dos partes, al Cartagena y a mí, será una buena señal para todos». Y sabe que Quique Setién, entrenador del Betis, lo tiene muy en cuenta para próximas temporadas. «Hacerlo bien aquí puede ser clave para mi futuro y lógicamente uno siempre sueña con la posibilidad de jugar con el Betis en Primera División», reconoció Julio Gracia, quien se incorpora al Efesé con un estimable bagaje de 72 partidos disputados en Segunda B.

«Llevo varios años en el filial del Betis [debutó con 17 y tiene 20], me he enfrentando en varias ocasiones con el Cartagena y cuando juegas contra un equipo así de grande lo notas. Este año pasado, cuando ganamos aquí 1-4, fue increíble para nosotros. Es el campo con más público en el que jugamos en toda la temporada. Y el Cartagena siempre ha sido el equipo que más me llamaba la atención de Segunda B. Cuando me dijeron que el Cartagena me quería, yo tuve claro que quería venir aquí. Creo que por entidad, se les queda pequeña esta categoría», señaló el joven jugador nacido en la localidad sevillana de El Saucejo.

Tiene familia en Cartagena y ayer, junto a sus padres, estos familiares que viven aquí le acompañaron en un acto de presentación al que también acudió Capi, exjugador del Betis. Trabaja en la agencia de representación de René Ramos, hermano del madridista Sergio Ramos. Y ellos son los que llevan los asuntos de un Julio Gracia que habló con su excompañero Aitor Ruibal antes de aceptar la propuesta del Efesé. «Él estuvo muy contento durante su estancia aquí, lo trataron muy bien y siempre me dijo muy buenas cosas sobre el Cartagena», indicó.

Uno o dos fichajes

Tras la intervención de Julio Gracia llegó el turno de Manuel Sánchez Breis, director general del Cartagena, quien aclaró que «vamos a estar atentos al mercado hasta el final y el objetivo es mejorar el nivel del equipo, si es posible. No sabemos con exactitud si vamos a fichar a un jugador más o si finalmente vienen dos. Lo que diga ahora se puede volver en mi contra. También os digo que no vamos a fichar por fichar y que, si lo que sale no mejora lo que tenemos en la plantilla, nos vamos a quedar como estamos».

Si hay que liberar una ficha senior, esta será la de Dani Abalo, quien está en la rampa de salida desde el primer día de la pretemporada. «Tiene ofertas y hay equipos interesados, pero no hay ninguna negociación avanzada. No contemplamos a día de hoy pagarle los dos años de contrato para rescindirle. Eso no va a suceder. Lo mejor para el club es que siguiese o que saliera de mutuo acuerdo. Si nos ofrecen algo mejor de aquí al viernes, llegaremos a un acuerdo con Abalo y ya está. Así es el fútbol. Estamos contentos con él y su actitud es excelente», dijo Sánchez Breis, quien no fue capaz de precisar si finalmente se le mantendrá o no la ficha al lesionado Álvaro Queijeiro. Ayer fue operado por el doctor Martínez Victorio en el Hospital CMV Caridad y no volverá a jugar hasta mediados de noviembre.

Mal precedente

Preguntado por el pinchazo del sábado en el debut liguero ante el Granada, Sánchez Breis contestó que «no estuvimos bien, no hicimos un buen partido y nos queda trabajo por delante. Hay un cuerpo técnico nuevo y 15 jugadores nuevos. Y pueden pasar estas cosas. Pero por fortuna esto no ocurrirá mucho. Nuestra plantilla está hecha para quedar primeros y ascender». El Cartagena no encajaba tres goles como local desde marzo de 2017, cuando cayó en el derbi con el Real Murcia (1-3). En noviembre, eso sí, el Betis B le metió cuatro. Y el único equipo que en las últimas siete temporadas acabó ascendiendo a Segunda tras perder en la primera jornada fue el Nástic de Tarragona. Eso pasó en la campaña 2014-15.