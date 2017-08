Gonzalo Poley: «Vengo a un proyecto muy sólido» Gonzalo Poley estrecha la mano de Manolo Sánchez Breis, ayer antes de su presentación. / J. M. Rodríguez / AGM El club pretende la cesión de Kuki Zalazar, del Málaga, y mantiene abierta la vía para que Aketxe llegue también a la parcela ofensiva MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 4 agosto 2017, 02:18

Se ha tomado unos días para desconectar, pero Gonzalo Poley ya está en Cartagena y viene dispuesto a dar muchas alegrías a los aficionados del Efesé y a intentar repetir el ascenso que hace unos meses consiguió en Lorca y que no ha podido disfrutar. Ayer ya tuvo el primer contacto con sus compañeros. Pronto deben llegar los delanteros que puedan aprovechar sus pases y su buena visión de fútbol.

Cada día van abriéndose o cerrándose las negociaciones en la caza de los delanteros que vendrán a acompañar al joven Moussa. La operación por Aketxe sigue abierta. La decisión la tendrá que tomar el futbolista vasco, porque los clubes están de acuerdo en la cesión para el próximo curso. El jugador tendrá que escoger. Tiene dos años más de contrato. Misma situación, aunque con pronóstico más optimista, es la del Kuki Zalazar, del Málaga. Las entidades tienen pactadas las condiciones del préstamo. El joven futbolista de origen uruguayo y nacionalidad española tendrá que decidir. Se trata de un delantero zurdo que está entre las mayores promesas del fútbol según algunas publicaciones especializadas. Tiene 19 años y juega con las categorías inferiores de la Selección Nacional. Tiene contrato hasta 2019. Sería una apuesta interesante por parte del Efesé, pero será el joven ariete el que tenga que tomar la decisión en las próximas horas. Serían calidad, gol y juventud para Alberto Monteagudo.

También lo quiere el Elche. El Efesé tiene libres dos fichas senior y vendrán varios sub23 más.

«El año pasado al Cartagena no le acompañó la suerte en pequeños detalles, que sí tuvimos nosotros para ascender»

«Manolo Breis me convenció casi desde la primera llamada y me gusta venir a un proyecto que es muy sólido»

Las condiciones no se dan ahora mismo para el fichaje de Arruabarrena. Lo confirmaba ayer Belmonte. Parece que Poley no podrá darle pases de gol al veterano jugador que ha caído eliminado de la Europa League. El futbolista llega muy ilusionado tras haber asumido su salida del Lorca.

«El director deportivo me dijo que contaban conmigo. A las dos semanas de trabajo, Curro Torres me dijo que iban a venir más jugadores y que no quería esperar a la última semana. Creían que para mi progresión era mejor buscar minutos en otros sitio».

A sus 26 años, ha podido escoger entre varios clubes. El de Sanlúcar de Barrameda eligió Cartagena, a pesar de que había ofertas más potentes en lo económico. «Tuve más clubes interesados, pero desde la primera llamada Manolo Breis me ganó y me decidí por el proyecto del Cartagena», explicaba el andaluz.

El centrocampista apuesta por la continuidad de un proyecto que se quedó muy cerca de triunfar en la pasada temporada. «El del Cartagena es un proyecto sólido que el año pasado no tuvo la suerte que tuvimos nosotros en Lorca. Detalles pequeños en algunos partidos hicieron quizás que en Lorca lo consiguiéramos y aquí no. Este año volverá a ser un proyecto fuerte».

De hecho, recordaba ayer el buen partido que el Cartagena ganó en el Artés Carrasco el pasado curso. Con su incorporación el Efesé gana en el capítulo de la estrategia y en las variedad de posiciones en la que le gusta jugar. «Me siento más cómodo de 8. Yo me siento más cómodo en el doble pivote de un 4-2-3-1, pero si jugamos con 4-1- 4-1 jugaría más adelantado sin problema». Lo que tiene son ganas de jugar y viene bien físicamente porque estuvo entrenando con los de la Ciudad del Sol, casi hasta el final y luego se preparó por su cuenta.

Los días libres que el club le daba al inicio de la semana le han venido bien. Ayer se sumó a los entrenamientos y mañana, a partir de las 19.00 horas, podría jugar en el amistoso ante el Baniyas de los Emiratos Árabes Unidos, que está concentrado en las instalaciones de Pinatar Arena. El partido de mañana será gratuito para los aficionados y se jugará en el campo 5.