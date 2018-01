Gaspar, último regalo para Monteagudo

Una cláusula impide jugar este domingo a Álvaro González

El extremo onubense Álvaro González, jugador del Villanovense tras ser descartado por el Cartagena la pasada Navidad, no podrá enfrentarse a su ex equipo este domingo. Cuando firmó su rescisión de contrato, el club incluyó una cláusula por la cuál el futbolista solo podría enfrentarse al Cartagena esta temporada previo pago de 50.000 euros, una cantidad que lógicamente no va a abonar la entidad extremeña. Así, Belmonte y Breis se cubren las espaldas y evitan que se repita lo sucedido el año pasado con Óscar Rico, cuando solo unos días después de ser 'cortado' por el Efesé se presentó en el Cartagonova con el Mérida e hizo uno de los dos tantos que le dieron la victoria al equipo emeritense en Cartagena. En aquella ocasión, Belmonte no incluyó ninguna cláusula y se fió de un pacto verbal entre caballeros que la directiva del Mérida finalmente no respetó.