Gaspar: «Es muy fácil decir que sí a una oferta del Cartagena» Antoni Gil / AGM LA VERDAD Jueves, 1 febrero 2018, 08:25

El extremo cacereño, José Gaspar, de 30 años y ex de Huesca y Hércules entre otros equipos, confesó ayer durante su presentación que «es muy fácil decir que sí a una oferta del Cartagena», ya que «es uno de los grandes de la categoría y además ahora es líder y está haciendo las cosas muy bien». Admitió que «el domingo me sorprendió, para bien, contra el UCAM». Gaspar no se entrenó ayer con sus compañeros y es probable que este fin de semana descanse, ya que sale de una lesión muscular. En cinco días, será uno más.