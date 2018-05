La final de la Champions albinegra Viernes, 25 mayo 2018, 03:06

En los aledaños del estadio Cartagonova había incluso aficionados que no obtuvieron entrada y suspiran por una. No les interesa la final del Real Madrid y el Liverpool, porque la única final que quieren ver es la albinegra. Hay algunos que fueron a recoger el premio de la suerte de sus familiares que no podían acudir.

A ellos no les sonrió el destino y se consuelan con acudir al Palacio de deportes que servirá para que los que se quedan en la ciudad lo vean todos juntos. Unos y otros solo quieren que llegue ya el partido y que se sufra lo menos posible para conseguir un objetivo que no quieren que se escape. En estas horas previas no hay más que nervios y más sabiendo que el equipo ya se marcha hoy para concentrarse en Pozuelo de Alarcón. Ya mañana entrenará en Butarque, como antesala del gran choque.