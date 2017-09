Federación y Ayuntamiento costearán el cambio de césped del Cartagonova Ana Belén Castejón, Manuel Sánchez Breis, Jesús Cruz, Ricardo Segado y Paco Belmonte conversando sobre el césped del estadio, hace unos días. / Antonio Gil / AGM Todos coinciden en que es el momento de llevar a cabo una reforma integral del terreno de juego, en la que también participará el Cartagena FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 26 septiembre 2017, 03:19

Las tres partes (Ayuntamiento, Federación y club) coinciden en que ha llegado el momento de levantar el terreno de juego del Cartagonova e instalar un césped nuevo. Estamos ante un momento histórico. En un plazo de solo 20 días, comprendido entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, el recinto de Benipila acogerá tres partidos muy grandes. Primero, el de Copa del Rey entre el Efesé y un rival de Primera que está jugando competiciones europeas. El segundo, un apasionante derbi ante el Real Murcia. Y el tercero, el España-Eslovaquia sub 21 de clasificación para el próximo Europeo de la categoría. El césped está muy deteriorado, es imposible que aguante mucho más tiempo tras 29 años sin ser levantado y a este tren hay que subirse sí o sí.

Todos están de acuerdo en la necesidad de llevar adelante la obra, pero el problema es que, de momento, no está claro el modelo de financiación de la misma. Paco Belmonte, dueño del Cartagena, está haciendo gestiones con los responsables de Pinatar Arena, Mariano Sánchez y Fran de Paula, con el objetivo de abaratar al máximo el precio de los trabajos. La empresa que va a colocar césped nuevo en dos campos del complejo pinatarense cobra 30.000 euros menos que Royalverd, la líder del sector y la que acaba de instalar la nueva hierba en el Rico Pérez de Alicante, donde el próximo 6 de octubre se jugará el España-Albania.

Esta empresa que trabaja desde hace tiempo con Pinatar Arena da la posibilidad de pagar en un plazo de seis meses. Y eso facilita algo las cosas. Pero no las arregla completamente, ya que la reforma integral del césped cuesta 150.000 euros. Además, en la Concejalía de Deportes, liderada por Ricardo Segado (MC), alegan que no hay ninguna partida presupuestaria prevista para este gasto y que, de momento, solo pueden afrontar la habitual resiembra que cada otoño se hace en la pradera del Cartagonova.

Una tercera parte

En cambio, en la Federación Murciana sí están dispuestos a echar un cable, por aquello de que se comprometieron con la Federación Española a que la sub 21 jugara en Cartagena. Pero entienden que el estadio es de titularidad municipal y que su aportación no debe ser la más elevada. Aún así, están dispuestos a asumir una tercera parte del presupuesto global. Por su parte, en el club acaban de costear la reforma de las oficinas y no están para demasiados dispendios. Es más, lo normal es que sean las instituciones las que deben tirar del carro (y no al revés) en esta tarea de modernizar el terreno de juego del Cartagonova.

La llave para desbloquear esta situación la tiene la alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), ahora mismo de baja por su reciente maternidad. Ella se comprometió públicamente a solucionar el asunto y deslizó que las obras se iban a realizar. Lo que sucede es que el PSOE no tiene las competencias de Deportes y deberá tirar de partidas de otras concejalías (como Turismo) para arrimar el hombro y posibilitar que haya césped nuevo en el Cartagonova antes del partido de Copa del próximo 25 de octubre.

En un sentido o en el otro, el tema quedará resuelto durante esta semana. Si no se cambia el césped y hay que hacer una resiembra, habrá que acometerla la semana que viene, tras el partido ante el Córdoba B. Si al final se opta por la salida que todos desean, los plazos se acortan. En 48-72 horas se quita el césped antiguo y se coloca el nuevo y en seis días se puede utilizar el campo. No obstante, el club ha quiere cambiar el orden de los partidos ante el San Fernando, de tal manera que el del próximo 15 de octubre se dispute en Bahía Sur y no en el Cartagonova, tal y como marca el calendario. Y que en la segunda vuelta, el partido del 4 de marzo se celebre aquí en vez de en tierras gaditanas.