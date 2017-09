El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, admitió que anoche su equipo no estuvo al nivel esperado y que se pareció muy poco al conjunto que ha brillado en este arranque de temporada, tanto en Liga como en Copa del Rey. «No hemos estado finos y nos ha faltado velocidad. Yo pienso que hemos pecado de circular el balón muy despacio y de no tener finura. Hemos estado espesos e incómodos y por eso al final hemos llegado poco y lo pagamos perdiendo dos puntos», dijo el manchego.

«Ellos lo han hecho perfecto y jugaron bien sus armas. Al final es complicado ganar en Segunda B y no hay ningún rival sencillo. Los futbolistas también son personas y se puede entender que rindan un día a nivel inferior que en otros partidos», señaló.

Se quejó de que el árbitro le perdonó la segunda amarilla a Curro a falta de media hora. «Para mí era doble amarilla clara a Curro, porque ha cortado una contra con una falta clara. Espero que la próxima vez sí se pite esa falta y se saque la segunda amarilla. Pero no hay que darle más vueltas ni buscar excusas. Nos han faltado cosas y debíamos haber hecho más». Sobre el estreno como titular de Adama, apuntó que «en mi opinión ha sido el mejor del partido». Y sobre la nueva lesión de Alberto Aguilar, contó que «en el entrenamiento puso el pie en una jugada y se le hinchó la rodilla rápidamente. Creemos que no es nada importante, aunque la verdad es que al partido de Copa no va a llegar y ya veremos para el domingo».

«Adama ha sido el mejor del partido y Kuki Zalazar y Dani Abalo se estaban mereciendo que les diera minutos», dice el técnico

Monteagudo añadió que sus hombres anoche no estaban pensando en el duelño del miércoles ante el Talavera. «No hemos hablado aún del Talavera, aunque es cierto que quería que algunos jugadores descansaran y darle minutos a gente como Zalazar y Abalo, que se lo están mereciendo».

Pierde el Talavera

El Talavera, rival este miércoles del Efesé en ese trascendental partido de la tercera ronda de la Copa del Rey, cayó anoche en un final de locura en Valdebebas (2-0). El Real Madrid Castilla supo sufrir para lograr la segunda victoria de la temporada. Ante un buen Talavera de la Reina, el filial blanco fue capaz de desequilibrar en los compases finales un encuentro emocionante e intenso, que acabó del lado madridista gracias a los goles de Campuzano, en el 84, y Quezada en tiempo de descuento. El Talavera ha perdido tres partidos y ha empatado dos en la Liga, aunque en todos ha tenido opciones de llevarse algo más.