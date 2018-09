Fútbol | FC Cartagena Sin excusas ante el UCAM Rubén Cruz y Fran Pérez luchan por un balón en el último Cartagena-UCAM. / J. M. Rodríguez / AGM El Cartagena busca su primera victoria de la Liga para despejar dudas ante un rival que llega con cinco bajas y tras dos triunfos FRANCISCO J. MOYA Cartagena A. CREMADES Murcia Domingo, 16 septiembre 2018, 08:15

En la cuarta jornada, igual que el año pasado, se enfrentan Cartagena y UCAM, enemigos íntimos en estas últimas temporadas de deseos incumplidos para los cartageneros y sueños efímeros para los universitarios. Hace doce meses, eso sí, la cita fue en La Condomina. Y al Efesé, con doblete de Aketxe y victoria convincente, le sirvió para lanzarse en la clasificación tras los triunfos anteriores ante el Recreativo y el Melilla. Para los murcianos, que unos días antes en el Cartagonova habían sido eliminados de la Copa del Rey en la prórroga con un gol in extremis de Jesús Álvaro, se convirtió en un aviso de lo que estaba por llegar, después de haber comenzado la Liga con tres triunfos seguidos contra Granada B, Las Palmas Atlético y Jumilla. De hecho, el UCAM dijo adiós ese día al liderato y ya no volvió a olerlo en todo el curso. Diez jornadas después fue despedido Planagumà. Con ese éxito, el Efesé rompía su gafe histórico ante el UCAM en la vieja Condomina.

Aquello es historia, al igual que el 3-2 de la segunda vuelta en el Cartagonova, con doblete de Rubén Cruz en su estreno en Benipila. No sirve de nada, porque la película que ahora empiezan a escribir unos y otros, y que puede torcerse más de la cuenta para el que salga trasquilado esta noche, necesita de nuevos esfuerzos, de bastantes decisiones acertadas y de muchas victorias de aquí al mes de junio. Los de Pedro Munitis, con menos presión que los albinegros tras sus dos últimos triunfos contra Granada B y Don Benito, llegan a la cita muy mermados. Las lesiones se han convertido en una plaga en este inicio liguero para el club presidido por el cartagenero José Luis Mendoza.

Así, Munitis, que este año cuenta con una plantilla bastante corta, tendrá que volver a tirar de hasta cinco chavales del filial para completar la lista de 18. Es más, el lateral izquierdo Mounir y el delantero Ismael jugarán de inicio. En el banquillo estarán Camacho, Luis Castillo y Rodrigo, tres jugadores que también forman parte del equipo que entrena Sergio Aracil, que por cierto es el líder del grupo XIII de Tercera División. Isi Ros y Collantes, ex del Cartagena, también tendrán hueco en el 'once' de un Munitis que no puede contar con los lesionados Rodri, Javi Rey, Cristian Galas, Luis Fernández y Migue García. Titi es duda.

Los justos en defensa

Por su parte, las dos ausencias del Efesé afectan a la zaga. Antonio López, tras su desvanecimiento hace diez días en Don Benito, termina hoy su descanso y mañana vuelve a ponerse a trabajar con sus compañeros, pensando ya en la salida del próximo domingo a Jumilla. Orfila, sancionado por su injusta expulsión en Huelva, también se pierde el partido de esta noche. Por tanto, Munúa no puede elegir y la línea de cuatro estará formada por Óscar Ramírez, Moisés, Ayala y Jesús Álvaro. En los dos partidos disputados hasta el momento en el Cartagonova, la zaga ha dado síntomas de extrema debilidad, especialmente a la hora de defender acciones de estrategia y en coordinarse con los pivotes para cerrar agujeros y líneas de pase. Es una de las muchas tareas pendientes que tiene Munúa para que este Efesé mejore y empiece a ganar partidos.

No hay excusas hoy. El césped del Cartagonova está bien, el rival no vendrá a encerrarse, los jugadores que llegaron a finales de agosto ya llevan muchas sesiones de trabajo con el grupo y Rubén Cruz y Aketxe están disponibles. Ni siquiera el cansancio de la Copa del Rey puede justificar un mal partido esta noche, ya que el UCAM también jugó el miércoles contra el Racing. Media hora menos. Es cierto. Y también, que Munitis rotó menos que Munúa.