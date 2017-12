«Que no sea un espejismo» Alberto Monteagudo arenga a sus jugadores en el primer tiempo. / Antonio Gil / AGM El técnico del Cartagena, Alberto Monteagudo, espera que sus jugadores «sigan a partir de ahora el camino» de la segunda parte de ayer FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 11 diciembre 2017, 08:01

Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, se marchó satisfecho por la reacción de sus jugadores en el segundo tiempo y por la consecución de tres puntos que mantienen a los albinegros en lo más alto de la clasificación. «La segunda parte me ha gustado. Espero que no sea un espejismo y que repitamos muchos partidos a ese nivel de juego a partir de ahora. Este es el camino a seguir. Nos hemos liberado, el gol nos ha venido bien en un momento en el que estábamos creciendo y creo que deberíamos haber ganado por más diferencia. Ellos solo han tenido una ocasión en todo el segundo tiempo», comentó el manchego.

Lógicamente, el primer periodo no le gustó nada. «En el descanso he hablado con los jugadores y les he dicho que desde el banquillo les veía atenazados y nerviosos, como con miedo a equivocarse. Estábamos fallando cosas elementales, como los pases más sencillos. Tenemos nuestra forma de jugar y para que salga bien estamos obligados a tener tranquilidad y acabar el mayor número posible de jugadas. En la segunda parte hemos mejorado bastante y lo hemos hecho mucho mejor. Yo pienso que deberíamos haber terminado el partido con algún gol más», señaló Monteagudo.

Interrogado sobre el mal estado del terreno de juego, el entrenador del Efesé contestó que «los que entienden del tema nos cuentan que tenían que echarle arena y que era un trabajo que había que acometer ahora. Dicen que para el próximo partido en casa estará bien. Le ha faltado agua y los jugadores se han quejado bastante de cómo estaba. No obstante, nosotros hemos fallado un montón de pases en el primer tiempo por la precipitación que hemos tenido con la pelota y porque nos ha faltado finura. El estado del campo no ha tenido nada que ver», confesó.

El preparador albaceteño admitió que habrá altas y bajas en un mercado invernal que se abrirá el próximo 1 de enero. «Supongo que habrá cambios, como en todos los equipos y en todos los mercados. Pero no me gusta hablar de ello teniendo aún el partido de Écija. Hay jugadores que leen cosas y no todos llevan bien estas situaciones. Se hablaba de la salida de Aguilar, que ha vuelto a jugar hoy [por ayer] y ha vuelto a estar muy serio. Ahora mismo, hablar de fichajes y de salidas no ayuda al equipo», recordó.