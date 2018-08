Un equipo ilusionante, pero inacabado Plantilla, directiva y cuerpo técnico del Cartagena, el pasado sábado, antes de su partido ante el Castellón. / Pablo Sánchez / AGM El Cartagena despide la pretemporada con saldo positivo, aunque necesita más fiabilidad atrás y mejorar en el centro FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 20 agosto 2018, 08:10

Terminaron las pruebas y hoy arranca la cuenta atrás para el debut liguero del Efesé, que tendrá lugar este sábado en casa contra el filial del Granada (Cartagonova, 21.00 horas). El pasado sábado, en un discreto partido ante el Castellón (1-1), acabó una pretemporada que se ha saldado de manera positiva, con una sola derrota (2-3) ante los saudíes del Al Fayha, que realmente fue una anécdota porque los árabes marcaron tres goles en doce minutos de la segunda mitad ante un Cartagena lleno de chicos del filial. Destacaron dos actuaciones muy convincentes en los dos amistosos más exigentes, dos victorias contra el Granada en el Cartagonova (3-2) y ante el Villarreal B en el Pinatar Arena (3-1).

Hubo, además, un empate en el primer bolo del verano ante los gibraltareños del Mons Calpe (1-1) y un triunfo en el Cartagonova frente a los australianos del Newcastle Jets (3-2). Aketxe, con seis goles en cuatro partidos, ha sido el máximo goleador albinegro en media docena de amistosos en los que el jovencísimo Carrillo, de 19 años, ha sido la sorpresa agradable. Es un chico de Sangonera la Seca que se marchó siendo un adolescente al Real Madrid, donde no pudo cuajar. Tras pasar por el Málaga y el Albacete, el Cartagena le da ahora la oportunidad de volver a engancharse al fútbol profesional. Y parece que Carrillo, quien tendrá ficha con el filial y en principio iba a jugar en Tercera, no piensa desaprovecharla. Algunos, en una evidente exageración que no beneficia en nada al muchacho, le ven cosas de Messi.

Óscar Ramírez y Moisés, el único de los jugadores representados por Rafael Cascallana que finalmente se ha quedado, han rendido a un excelente nivel atrás, mientras que Cordero ha firmado actuaciones notables. Queijeiro, irregular, se destapó contra el filial del Villarreal con una exhibición. Y Adama Fofana, baja en los dos últimos amistosos por unas molestias, se pidió un sitio en la primera plantilla la noche del Granada. No volverá al segundo equipo. O sigue a las órdenes de Munúa o se marcha cedido. El Jumilla lleva todo el verano preguntado por él.

Arriba, además de la intacta capacidad de Aketxe para anotar goles, gustó mucho este verano la zurda de Fito Miranda, así como el guante que Santi Jara tiene en el pie derecho. Los jóvenes Paim y Juan Moreno aún deben demostrar que han venido para ser una competencia real para los tres jugadores que parten como titulares en las posiciones de vanguardia, por detrás de Aketxe. Son, obviamente, los citados Fran Miranda y Santi Jara, así como el último en llegar, un Elady Zorrilla que todavía está en plena fase de acoplamiento.

El equipo, en líneas generales, tiene muy buena pinta. Salvo Michel Zabaco, Hugo y Chavero, que optaron por salir rumbo a Ponferrada León e Ibiza, respectivamente, los mejores jugadores del año pasado se han quedado, incluyendo a un Rubén Cruz inédito en esta pretemporada por culpa de una pequeña rotura muscular. Deberá cumplir tres partidos de sanción por su agresión a Kike Márquez en la fatídica final contra el Extremadura, por lo que aún tiene tres semanas por delante para realizar una 'minipretemporada'. Por tanto, lo mejor del Cartagena de campeón de Monteagudo se mantiene. Y hay incorporaciones notables, como las de Orfila y Antonio López atrás y Miranda, Santi Jara y Elady delante.

Portería sin dueño

Bajo palos todo está por decidir, ya que el teórico titular, Mario Fernández, aún no ha tenido tiempo de mostrar qué tipo de portero es y el que parte como suplente, el luso Joao Costa, se ha ganado el cariño de la grada con algunas paradas de mérito y, sobre todo, el penalti que le paró el sábado a Pablo Roig para darle la Carabela de Plata a su equipo. Necesita mayor fiabilidad defensiva el conjunto de Munúa, que ha encajado goles en todos los amistosos del verano y ha tenido problemas para defender acciones a balón parado. Orfila, Antonio López y Ayala pueden aportar mucho más.

Con todo, lo más urgente es incorporar a dos buenos centrocampistas. Belmonte tiene que hilar muy fino para acertar en el sustituto de Chavero. El sistema de juego que propone Munúa requiere de medios talentosos, dinámicos y desacomplejados. Queijeiro lo es, pero da la sensación de que él solo no podrá con todo. Igual de necesario es que llegue un pivote defensivo de garantías, ya que el físico de Cordero ya fue un quebradero de cabeza la pasada campaña y da la sensación de que seguirá siéndolo esta temporada. Cuando él está en el campo, el Cartagena carbura. El problema del sevillano es que se lesiona con asiduidad y sus ausencias suelen ser dramáticas para el equipo. El sábado, sin ir más lejos, no jugó por culpa de unas molestias que en principio no deberían impedirle estar el sábado en el campo en el encuentro ante el Granada B.

A falta de completarla con esos dos medios y quizás con un lateral izquierdo sub 23 que cubra una posible lesión o sanción de Jesús Álvaro, ha quedado una plantilla para ilusionarse y soñar con que esta temporada, por fin, puede ser la del ascenso. Real Murcia y UCAM parten como principales rivales, a la espera de averiguar qué nivel tienen este año los filiales de Sevilla y Granada y de saber si el Recreativo de Salmerón y el ambicioso el Ejido de Sergio Jiménez y Álvaro González pueden llegar a estar en la pelea por el ascenso. En el grupo IV, además, siempre hay un tapado. El pasado curso fue el Marbella. Y hace dos, el Villanovense. Este año podría ser el Ibiza, que ha subido administrativamente gracias a la renuncia del Lorca y está gastando mucho dinero en hacer una plantilla competitiva en un tiempo récord.

Más de 6.000 abonados

En el ámbito social e institucional, las cosas funcionan y el golpe del último 'playoff' ha hecho menos daño del esperado. Porque el viernes pasado se rebasó ya la cifra de 6.000 abonados y en el club creen que se podrá llegar a los 7.000. Sería la primera vez en la historia que el Efesé alcanza ese número de socios en Segunda B. Las renovaciones terminaron el sábado, pero la campaña de abonados se prolongará hasta finales de septiembre.

También marcha a buen ritmo la activación de patrocinios. Talasur Group será el principal espónsor y otros cuatro, Terra Fecundis, Hospital CMV Caridad, Jimbee Melón y Pequeña Moma, han pagado diferentes cantidades para aparecer en la nueva equipación diseñada por Adidas, que por cierto se está vendiendo como nunca se vio en un mes de agosto en las oficinas del club. Belmonte y Breis confían en ingresar 500.000 euros a través de patrocinios privados y públicos en este curso, una cantidad casi calcada a la de la pasada campaña.