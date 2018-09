«Veo al equipo convencido y muy rebelde» Munúa, en una sesión de entrenamiento en La Torre Golf. / P. M. / AGM Munúa reconoce que al Efesé le falta «un giro de tuerca más para conseguir una victoria», pero asegura que no tiene «ninguna duda» sobre sus futbolistas RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 15 septiembre 2018, 03:18

«Disculpen las molestias, señores, discúlpenme, de verdad», dijo ayer con media sonrisa el entrenador del Cartagena, Gustavo Adolfo Munúa, que llegó media hora más tarde de lo esperado a la sala de prensa previa al partido de mañana, ante el UCAM Murcia, a las 20 horas. En la comparecencia, el uruguayo incidió en que el equipo no está mermado anímicamente, pese a no conocer aún la victoria en la Liga y caer eliminado el pasado miércoles en la Copa. «Veo a los jugadores entregados, convencidos y muy rebeldes. No tengo ninguna duda de que vamos a ser muy competitivos, y que eso se verá recompensado con los tres puntos. No dudo de mis futbolistas».

Munúa repitió en varias ocasiones que «hay que pasar página» de la eliminación ante el Logroñés porque, a pesar de ser una competición atractiva, «los grandes objetivos de este club son otros: es la Liga y encontrar una estabilidad. El equipo está yendo de menos a más, es muy competitivo y tenemos para dar un paso importante. Nos falta una vuelta de tuerca más para poder conseguir una victoria, tres puntos, y ojalá sea este domingo», comentó. También añadió, a propósito del último encuentro, que «la conciencia de todos está tranquila, porque tanto el partido como los penaltis se nos escaparon por muy poco e hicimos todo lo posible para pasar. Hay que pasar página».

«Erráticos»

El Efesé ha dejado grandes sensaciones en el inicio del curso, pero lo cierto es que todo eso no se traduce en resultados ni se refleja en la clasificación del grupo IV, donde el equipo es el cuarto por la cola. No se recuerda un arranque similar desde la etapa de Víctor Fernández, que acabó sustituido por Alberto Monteagudo. «El otro día, por momentos estuvimos muy bien y logramos el gol. Luego [reconoció el charrúa, cuando hizo dos cambios en el minuto 52] nos tiramos un poco atrás. El Logroñés tiene un buen juego combinativo, y lo pasas mal si te descuidas. Por momentos lo hicimos bien, pero en otros fuimos erráticos. Ambos, parejos, tuvimos opciones», explicó Munúa, que no piensa en más allá del «partido a partido».

El uruguayo ve «entrega» y quita dramatismo al mal inicio liguero: «Vamos de menos a más, tenemos que dar un paso adelante este domingo»

El preparador uruguayo no quiso profundizar demasiado en el análisis del próximo rival, un UCAM Murcia en buena línea liguera pero tocado con la eliminación copera frente al Racing de Santander. Para el charrúa, el cuadro universitario «es duro y muy bueno, porque despliega un buen juego, llevan una gran plantilla y son peligrosos a las contras», resumió, insistiendo en que, más que en el adversario, en lo que piensa es en sus futbolistas. «Tenemos un gran respeto a los rivales, sabemos que no va a ser fácil, pero nos centramos en nosotros y en estar preparados».

Carrillo y Moyita, dudas

El uruguayo ha procurado que sus futbolistas lleguen en el mejor momento de forma posible al partido, correspondiente a la cuarta jornada. Hay muchos minutos acumulados para ser septiembre y el esfuerzo del pasado miércoles se nota en algunos integrantes de la plantilla. Aunque las dos últimas sesiones de entrenamiento han sido más livianas, sigue en el aire la recuperación a tiempo del joven sub 23 Jesús Carrillo. Terminó el partido de Copa con unas molestias en el gemelo.

«Se está haciendo un gran desgaste físico. Hemos tenido muchos partidos seguidos y es normal. Mañana [hoy para el lector] veremos cómo se encuentran los jugadores. Carrillo tienen molestias en el gemelo. Los servicios médicos del club le hicieron una resonancia y no le sale nada; se ha estado ejercitando y tenemos que ver cómo evoluciona. Van a ser claves las sensaciones del jugador. Moyita sí viene bien, seguramente irá a mejor mañana [hoy], pero le preguntaré cómo se encuentra. Por lo demás, Luis Mata sí está cansado, terminó con calambres porque hizo un gran esfuerzo el otro día, con buenas incorporaciones para ser su debut», dijo el entrenador albinegro.

Con quienes no podrá contar Munúa con total seguridad son con el lesionado Álvaro Queijeiro y el sancionado Pedro Orfila, que fue expulsado en el partido de la semana pasada en Huelva y de nada sirvió que el club lo recurriera. No estará en el lateral ni en el centro de la defensa para ayudar a sus compañeros. Tampoco Antonio López, del que Munúa adelantó que «se encuentra bien, a falta de conocer el resultado de las últimas pruebas y quedar tranquilos; esperamos tenerlo cuanto antes».

Rival de buen recuerdo

El UCAM Murcia es un rival que se le da bien al Cartagena, porque la temporada pasada, sin ir más lejos, fue ante el cuadro universitario donde se empezaron a ver los buenos rasgos de un equipo que al final acabaría a medio minuto de subir a Segunda. Los de Alberto Monteagudo ganaron sus tres enfrentamientos, con una exhibición en La Condomina y un doblete de Aketxe, en la jornada 4. Los de Lluís Planagumà, entonces entrenador del UCAM, también cayeron en el Cartagonova, en la primera ronda de Copa, con un gol de Jesús Álvaro. En el choque de la segunda vuelta, Rubén Cruz se estrenó como albinegro con un doblete, que certificó el triunfo (3-2), solo redondeado por dos dianas de Marc Fernández en el tramo final.

La última vez que los universitarios se llevaron los tres puntos del Cartagonova fue en la temporada 2014/15, la del casi descenso a Tercera con Julio Ribas en el banquillo, con un gol de Nono en el que pudo hacer más Limones. Fue también en la Copa. El UCAM Murcia aspira este año a todo, tras quedarse fuera del 'playoff' el curso pasado.