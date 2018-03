Engañoso rival para el Cartagena Chavero conduce el balón ante la mirada del técnico del Efesé. / A. Gil / AGM Los de Monteagudo, sin Moisés García, Owusu, Abalo ni Jesús Álvaro, visitan a Las Palmas At., que está logrando buenos números en la segunda vuelta de la competición MAITE FERNÁNDEZ Domingo, 18 marzo 2018, 09:44

La última visita a Las a visita a las Palmas recuerda a la cita que acabó en lágrimas de alegría. Se jugaban mucho más que hoy y sin embargo, una victoria sería vital para los intereses albinegros. Aquello era supervivencia. Vivir en Segunda B o quizás morir. Afortunadamente aquella película de terror terminó con aire para iniciar un nuevo proyecto.

Se consiguió enderezar el rumbo y encontrar la estabilidad, pero hay ganas de subir un escalón. Un peldaño más en la tabla en primer lugar. Después estará ese último tramo de escalera que se empina, pero que lleva a salir del pozo de una categoría de bronce que genera muchos sinsabores.

El Cartagena sabe lo que es ganar en Las Palmas. Lo hizo en la temporada del ascenso. Venció 2-3 en las islas y había ganado también en el municipal Cartagonova. Este año la primera condición no se cumplió. Sufrieron los de Monteagudo para sumar un empate. Se había adelantado el filial desde el punto de penalti, en una mañana en la que la maldición de los ex se cumplió. En aquella ocasión fue Artiles. Y entonces, como hoy, Monteagudo tendrá que estar fuera del banquillo. Es la última jornada de suspensión. Ante el Jumilla ya estará en su banquillo.

La duda es si el técnico contará con Erik, Josep y Benito, que fueron ayer con el primer equipo canario a Galicia

No se le han dado bien los filiales en casa al equipo albinegro en esta campaña. Disgusto enorme con la goleada bética (1-4), empates del Córdoba B, Granada B y los propios jóvenes canarios.

Mejor como visitante

Sin embargo, la estadística es muy favorable fuera de casa. Ganó en Córdoba, como lo había hecho anteriormente en Granada. Tiene pendiente visitar al filial verdiblanco antes de que termine la fase regular. Los números del Cartagena fuera de casa son muy buenos y tras el tropiezo en casa necesitan convencer a sus aficionados. El encuentro será retransmitido por el canal autonómico y es un buen escaparate para corregir los errores que le han costado el liderato.

La baja de última hora de Jesús Álvaro puede dar una nueva oportunidad a Morros en el lateral izquierdo

Van a seguir peleando hasta el final por esa primera plaza y el margen de error se acaba si quieren tener dos opciones de ascenso. La pugna con el Marbella será hoy a la misma hora.

Los costasoleños reciben al Betis B, otro equipo muy necesitado de puntos y que demuestra la igualdad de un grupo en el que no hay ningún equipo destacado, ni tampoco descolgado.

Ayer, el Córdoba B y el Lorca firmaron un empate que les deja a los dos con treinta y un puntos, igualados con el filial canario y uno por encima del Betis B. Están a uno de la promoción que la marca el Jumilla que hoy recibe al Extremadura.

En el otro choque de la jornada el Murcia mete presión. Ganó en el último suspiro del partido en Granada y se pone a cuatro del Marbella y del Cartagena, con un partido más.

Rival mejorado

Los datos no engañan y el filial de Las Palmas ha mejorado notablemente en la segunda vuelta. Llega después de perder en Jumilla, pero de estar casi desahuciado tiene opciones reales de mantenerse en la categoría y se aferran a ellas. Está situado a tres puntos del Mérida que es el equipo que marca ahora mismo la permanencia.

Si incierto es el futuro de la zona alta, mucho más es saber qué pasará en la lucha por eludir el descenso de categoría. Por eso, el Cartagena no va con ningún exceso de confianza ante la diferencia en la tabla.

En el primer tramo de la campaña en Canarias empató el Melilla y ganaron el Córdoba B, el San Fernando, el Jumilla, Real Murcia y La Balona. También sacó un punto el Betis B. Sin embargo, en sus últimos compromisos como local el equipo canario ha ganado al Extremadura, al Granada B, al Mérida, al UCAM, y el Marbella solo pudo empatar a cero.

Terminó el primer tramo de la campaña con 13 puntos y antes de afrontar la actual jornada 30 tiene ya 31. Sus números en la segunda vuelta son de zona alta. Con el nuevo entrenador han cambiado totalmente y eso que Paco Jemez, técnico del primer equipo está contando con jugadores importantes.

Ayer estuvieron convocados con el primer equipo Expósito y Benito. No fueron titulares. Expósito entró en el 63 y Benito no tuvo minutos. Si están hoy con el filial jugarían Eric en punta y Benito en la banda izquierda. De no jugar Josep en la portería estaría Benito del Valle.

Entre los problemas que se puedo encontrar el Efesé está el césped artificial que no es de los de la mejor categoría. Es posible que las condiciones del terreno de juego y la necesidad de sumar de tres en tres modifique el once de Monteagudo, que ya de por sí tiene la obligación de hacer cambios ante las bajas de última hora. No viajaron a Las Palmas por lesión Moisés García y Owusu y también se quedó en Cartagena Dani Abalo que había tenido problemas por un golpe. Además, ante su inminente paternidad el canario Jesús Álvaro tampoco formó parte de la expedición que buscará la victoria esta mañana en el anexo del estadio de Gran Canaria.

Monteagudo sí introdujo en la lista a Pau Torres en detrimento de Álex Craninx. Lo normal es que en su regreso juegue, pero lo mismo el técnico le da una semana más de adaptación y vuelve a la titularidad ante el Jumilla en el Cartagonova. Hoy saldremos de dudas, pero su vuelta es una buena noticia para el Efesé.

En la defensa tiene que hacer dos cambios. Moisés García será sustituido por Alberto Aguilar o Mejías y Morros podría tener una nueva oportunidad en el lateral zurdo.

La opción de reforzar el centro del campo y prescindir de la banda derecha puede ser real ante la necesidad de controlar el partido y que el equipo se asegure el balón para evitar riesgos innecesarios, que a estas alturas se pagan doblemente caros. Si toma esa decisión tiene varias opciones.

Podría poner a Chavero, Cordero y Diego Benito juntos y prescindir de Gaspar, por lo que la banda derecha sería casi íntegra para Óscar Ramírez.

Lo que sí se espera que mantenga es a sus dos delanteros en el once. Isaac Aketxe y Rubén Cruz aportan cosas diferentes y ya se ha visto que no solo no se estorban entre ellos, sino que suman para beneficio del equipo. Ante la baja de Owusu, la baza para el plan b sería Moussa. Estarían en el banquillo hombres como Kuki Zalazar, el propio Gaspar o Cristo Martín para aportar desde la suplencia.