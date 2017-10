La enfermería se llena Monteagudo y Ramírez al fondo, en una sesión. / A. Gil / AGM Pau está pendiente de pruebas y se uniría a las bajas de Chavero, Cordero y Álvaro, mientras que Cristo y Aketxe son duda MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 7 octubre 2017, 02:16

Los problemas le crecen a Alberto Monteagudo y ayer su comparecencia semanal era casi un parte de guerra. Ya tenía las bajas seguras del sancionado Álvaro González y de los lesionados Cordero y Chavero y hoy hará una prueba para ver si Cristo Martín está disponible, porque el canario tiene un esguince de tobillo. Por si no era ya suficiente, ayer dos futbolistas importantes tuvieron problemas en la sesión.

Pau Torres y Aketxe sufrieron sendos percances, aunque reviste mayor gravedad la situación del guardameta. «Aketxe tiene molestias en la rodilla, aunque esperamos que no se nada. Pau sí nos preocupa y tiene que hacerse pruebas», explicó ayer el técnico albaceteño.

Esta semana, lejos del Cartagonova, quiere que sus hombres recuperen los dos puntos que se escaparon frente al Córdoba B y que lo hagan ante el Marbella de Chus Hevia. «Los partidos que se merecen ganar, hay que ganarlos y no pasó el domingo pasado. Quiero un partido tranquilo y normal ante un buen equipo que tiene a Chus Hevia e Indiano y hay que estar atento a jugadores como él, porque el ex siempre suele marcar. Es un equipo armado atrás e intentan asociarse mucho». Asegura que no mandó un mensaje a Poley por no jugar ante la lesión de Chavero, pero que espera más de él y de todos sus jugadores. Hoy, última sesión en La Esperanza. Tras dar la lista de convocados, pondrán rumbo hacia la Costa del Sol.