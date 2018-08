FC Cartagena Elady: «Vengo perdiendo dinero» Elady Zorrilla, ayer, en el Cartagonova. / pedro martínez / agm El exjugador del Murcia confiesa que estaba «mal» en Polonia y que su fichaje por el Efesé «se ha hecho en solo 48 horas» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 11 agosto 2018, 12:07

«No sé por qué me llaman mercenario. Renové por el Real Murcia hasta 2020 y mi intención y mi ilusión era cumplir mi contrato, pero querían que me bajara el sueldo un 50%, y eso era inaceptable. Rechacé ofertas de Segunda [le dijo que no al Almería y el Alcorcón] para quedarme en el Murcia. Y allí seguiría si no es porque me querían quitar la mitad del sueldo. Hice inversiones y tengo una familia. No podía perder el 50% del contrato y por eso me fui a Polonia, donde firmé el contrato de mi vida». De este modo resumió ayer el jienense Elady Zorrilla, de 28 años,el corto proceso que comenzó con su salida del Real Murcia y ha terminado con su fichaje por el FC Cartagena.

El KS Cracovia, de la primera polaca, ha hecho de puente. Allí, donde le iban a pagar casi 200.000 euros anuales, ha durado 20 días. «Yo no he ganado dinero con el fútbol en toda mi vida. Hasta llegar al Murcia, yo nunca fui profesional. Ahora, con 28 años, en Polonia me ofrecían algo inimaginable hace dos o tres años. Y tenía que cogerlo. Lo que pasa es que no puedo estar en un sitio sin ser feliz. No podía estar allí sin ver a los míos, sin estar con mis sobrinos o sin poder hablar con le gente por la calle porque no conozco el idioma. He llorado de tristeza allí. Lo he pasado mal en estas tres semanas, he entendido que el dinero no lo es todo en la vida y vengo al Cartagena perdiendo dinero», explicó Elady.

El extremo jienense, que la pasada campaña logró 13 goles en 37 partidos con la camiseta grana, dijo que «la estabilidad y la seriedad en los pagos» del Cartagena han sido «vitales» para terminar desembarcando en el proyecto albinegro, después de una temporada «en la que lo pasé muy mal, ya que los impagos y los problemas extradeportivos me afectaron mucho en la segunda vuelta». En este sentido, Elady afirmó que en el Cartagena «no se paga tanto como en otros sitios, pero estos años se ha demostrado que se paga lo que se firma». Añadió que «voy a ganar mucho menos dinero que en Polonia, pero he acertado viniendo». La presencia en el vestuario albinegro de Orfila y Santi Jara, amigos suyos, «también ha influido».

«Mi ilusión era cumplir mi contrato, pero querían que me bajara el sueldo un 50%, era inaceptable» LA FRASE

Manuel Sánchez Breis, director general del club, contó que el fichaje de Elady se ha hecho «en solo 48 horas». El lunes por la noche, al terminar nuestro partido contra el Granada, «me escribió un mensaje y me dijo que no quería seguir en Polonia y que su deseo era venir al Cartagena. El miércoles por la noche estaba todo cerrado».